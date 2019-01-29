В Украине предлагают отказаться от пластиковых пакетов

Верховная Рада Украины внесла на рассмотрение законопроект, который облегчит борьбу с пластиковыми пакетами. Депутаты предлагают запретить использование некоторых видов полиэтиленовых пакетов, а на нарушителей наложить штрафы.

Соответствующий документ зарегистрировали на сайте парламента 28 января, а его авторами стали около 50 депутатов.

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Какие пакеты предлагают запретить? Проект касается сверхлегких и легких пластиковых пакетов. Торговцы киосков и павильонов будут вынуждены отказаться от них. Исключением будут только биоразлагаемые и сверхлегкие пластиковые пакеты, которые предназначены для упаковки свежего мяса, рыбы, а также круп, сахара, соли. Также станет обязательным маркировка пакетов.

Такое решение приблизит украинское законодательство к европейскому.

Какой вред окружающей среде наносят пластиковые пакеты? Ежегодно в странах ЕС люди используют более миллиона тонн одноразовых полиэтиленовых пакетов, а в Украине за год один человек выбрасывает их около полутысячи. Пластиковые пакеты разлагаются более тысячи лет. И даже после этого их фрагменты продолжают загрязнять землю и водоемы. Особый вред наносят полиэтиленовые пакеты для животных, ведь они часто принимают их за еду и таким образом наносят вред пищеварению.

Есть ли в Украине альтернатива пластивковим пакетам? Да. В частности, интересен эксперимент ученого из Сум Дмитрия Бидюка. Он изобрел пакет, который состоит из натуральных и безвредных для природы компонентов. Такой экопакет можно использовать неоднократно, а на его создание ученый потратил только день. Смета пакета составляет 3 гривны. Этот экоэксперимент победил на конкурсе University Startup World Cup в Копенгагене в номинации "устойчивое развитие".

Как еще можно сохранить экологию? Еще один способ сохранить экологию – научиться правильно сортировать мусор. Городские власти Львова, Славского и Тернополя рекомендует придерживаться надлежащей сортировки бытовых отходов. 24 канал предлагает ознакомиться с советами правильной сортировки мусора в инфографике.