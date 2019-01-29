В Україні пропонують відмовитися від пластикових пакетів

Верховна Рада України внесла на розгляд законопроект, який полегшить боротьбу з пластиковими пакетами. Депутати пропонують заборонити використання деяких видів поліетиленових пакетів, а на порушників накласти штрафи.

Відповідний документ зареєстрували на сайті парламенту 28 січня, а його авторами стали близько 50 депутатів.

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Які пакети пропонують заборонити? Проект стосується надлегких та легких пластикових пакетів. Торговці кіосків та павільйонів будуть змушені відмовитися від них. Винятком будуть тільки біорозкладні та надлегкі пластикові пакети, які призначені для пакування свіжого м’яса, риби, а також круп, цукру, солі. Також стане обов'язковим маркування пакетів.

Таке рішення наблизить українське законодавство до європейського.

Якої шкоди довкіллю завдають пластикові пакети? Кожного року у країнах ЄС люди використовують більше мільйона тонн одноразових поліетиленових пакетів, а в Україні за рік одна людина викидає їх близько півтисячі. Пластикові пакети розкладаються понад тисячу років. І навіть після цього їхні частини продовжують забруднювати землю та водойми. Особливу шкоду приносять поліетиленові пакети для тварин, адже вони часто спиймають їх за їжу і цим псують собі травлення.

Чи є в Україні альтернатива пластивковим пакетам? Так. Зокрема, цікавим є експеримент вченого із Сум Дмитра Бідюка. Чоловік винайшов пакет, який складається з натуральних і не шкідливих для природи компонентів. Такий екопакет можна використовувати неодноразово, а на його створення вчений потратив лише день. Кошторис пакету складає 3 гривні. Цей екоексперимент виграв на конкурсі University Startup World Cup у Копенгагені у номінації "стійкий розвиток".

Як ще можна зберегти екологію? Ще одним способом зберегти екологію є навчитися правильно сортувати сміття. Міська влада Львова, Славського та Тернополя рекомендує дотримуватися належного сортування побутових відходів. 24 канал пропонує ознайомитися з порадами правильного сортування сміття у інфографіці.