В Украине прекратят делать ямочный ремонт дорог

Укравтодор с 2020 года откажется от ямочного ремонта дорог. Все потому, что при таком виде работ процветает хищение бюджетных денег.

Идею с прекращением ямочного ремонта начали внедрять еще во время пребывания в должности бывшего и.о. председателя Укравтодор Славомира Новака, однако поняли, что не готовы к подобным изменениям, рассказал в интервью УНИАН министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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С другой стороны, на ямах значительно легче "резать" ресурсы, чем на капитальном ремонте дорог. Ведь трудно проверить, какая яма была отремонтирована,

– сказал Криклий.

Министр не смог назвать точное количество дорог, которые будут отремонтированы в 2020 году. Это несмотря на то, что бюджет на следующий год уже утвержден. Министр отметил, что депутаты решили оставить часть акцизов на местах, поэтому они могут не пойти на ремонт и строительство дорог, а "размыться".

"Таким образом, эти деньги могут "размыться" и не пойти на дороги. Кому-то покрасят скамейку или 100 гривен пенсии добавят", – сказал Криклий.

Он уточнил, что на местах останется немного бюджетных денег – в целом около 12% из акцизов. При этом Дорожный фонд будет наполняться дополнительными средствами – штрафами с габаритно-весового контроля.

Мы будем выполнять наши амбициозные планы – отремонтировать около 4 тысяч километров дорог,

– отметил Криклий.

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Он добавил, что ремонт больших участков дорожного покрытия будут проводить не только за счет Дорожного фонда, но и в сотрудничестве с кредиторами.

Добавим, что в госбюджете на 2020 год на дорожную инфраструктуру заложили 73,7 миллиарда гривен.