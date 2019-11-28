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      В Україні припинять робити ямковий ремонт доріг

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      Укравтодор відмовиться від ямкового ремонту доріг / vinnitsaok.com.ua

      Укравтодор з 2020 року відмовиться від ямкового ремонту доріг. Усе тому, що в при такому виді робіт процвітає розкрадання бюджетних грошей.

      Ідею з припиненням ямкового ремонту почали впроваджувати ще під час перебування на посаді колишнього в.о. голови Укравтодору Славоміра Новака, однак зрозуміли, що не готові до подібних змін, розповів в інтерв’ю УНІАН міністр інфраструктури Владислав Криклій.

      До теми: Платні дороги в Україні: коли чекати запуск

      З іншого боку, на ямках значно легше "різати" ресурси, ніж на капітальному ремонті доріг. Адже важко перевірити, яка яма була відремонтована,
      – сказав Криклій.

      Міністр не зміг назвати точну кількість доріг, які будуть відремонтовані у 2020 році. Це попри те, що бюджет на наступний рік вже затверджений. Міністр наголосив, що депутати вирішили залишити частину акцизів на місцях, через що вони можуть не піти на ремонт і будівництво доріг, а "розмитися".

      "Таким чином, ці гроші можуть "розмитися" і не піти на дороги. Комусь пофарбують лавку або 100 гривень пенсії додадуть", – сказав Криклій.

      Він уточнив, що на місцях залишиться трохи бюджетних грошей – загалом близько 12% з акцизів. При цьому Дорожній фонд наповнюватиметься додатковими засобами – штрафами з габаритно-вагового контролю.

      Ми будемо виконувати наші амбітні плани – відремонтувати близько 4 тисяч кілометрів доріг,
      – наголосив Криклій.

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      Він додав, що ремонт великих ділянок дорожнього покриття проводитимуть не тільки за рахунок Дорожнього фонду, а й у співпраці з кредиторами.

      Додамо, що у держбюджеті на 2020 рік на дорожню інфраструктуру заклали 73,7 мільярда гривень.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Дороги Міністерство інфраструктури Владислав Криклій Ремонт Укравтодор Авто
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