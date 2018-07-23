В Украине проведут перепись населения без Крыма и части Донбасса

Перепись населения состоится в Киеве и области, и станет подготовительным этапом к большой переписи по всей Украине. Всеукраинскую перепись планируют в 2020 году, однако она не охватит аннексированный Крым и часть Донбасса, которые не контролирует правительство. По мнению Кабмина, пробная перепись позволит сформировать новые технологии и отработать методы уже для всеукраинской переписи.

Об этом сообщает "BBC Украина".

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Для ускорения внесения статистики планируют использовать планшеты и ноутбуки. Предварительную перепись проведут в декабре 2019 года в Оболонском районе Киева и Бородянском Киевской области .



В Украине проведут перепись населения

Директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова говорит, что это будет проверка и подготовка к крупномасштабной работе. Надо проверить, как срабатывают вопросы переписного листа и методы опроса. Последняя перепись населения Украины проводилась еще 17 лет назад, в 2001 году. Все это время правительство планировало новую перепись. Однако ее постоянно переносили от финансовых до политических причин.

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Персональная информация всех людей будет защищена и не попадет к другим органам и структурам. Результаты этой переписи станут базой для прогнозирования и управления социально-экономическим развитием Украины.

Также это должно помочь в планировании и реализации бюджета, осуществлении социально-демографической политики и регулировании миграционных процессов. Относительно аннексированного Крыма и территории Донбасса, рассматривается вариант о том, что туда не пустят украинских представителей, которые должны проводить перепись.

"Мировая практика такова, что при подобных условиях перепись на таких территориях не проводится. Это соответствующим образом фиксируется и делается соответствующее примечание", – отметила г-жа Либанова.