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В Украине разрешили выселять членов семьи собственника, который продал жилье

38 Читати новину українською
ВСУ разрешил выселять членов семьи собственника, который продал жилье
ВСУ разрешил выселять членов семьи собственника, который продал жилье / Иллюстративное фото

После продажи жилья собственником члены его семьи теряют право пользоваться этим жильем. Такое разъяснение дал Верховный суд Украины в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

Об этом сообщает "ЮрЛига".

"Право членов семьи собственника пользоваться жилым помещением может возникнуть и существовать только при наличии права собственности на дом у лица, членами семьи которого они являются. После прекращения права собственности у собственника (заключен договор купли-продажи), члены его семьи теряют право пользования жилым помещением", – говорится в сообщении.

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Следовательно, новый собственник жилья имеет право в любое время требовать от лиц, которые не являются членами его семьи, не проживают совместно с ним постоянно и не ведут совместное хозяйство, устранения нарушений своего права собственности.

При этом длительное пользование спорным жильем не является основанием для отказа в защите прав нового собственника на пользование жильем по своему усмотрению.

Теги: Рынок недвижимости Верховный суд Украины Новости Украины
Источник: 24 Канал
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