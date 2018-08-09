В Украине разрешили выселять членов семьи собственника, который продал жилье

После продажи жилья собственником члены его семьи теряют право пользоваться этим жильем. Такое разъяснение дал Верховный суд Украины в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

Об этом сообщает "ЮрЛига".

"Право членов семьи собственника пользоваться жилым помещением может возникнуть и существовать только при наличии права собственности на дом у лица, членами семьи которого они являются. После прекращения права собственности у собственника (заключен договор купли-продажи), члены его семьи теряют право пользования жилым помещением", – говорится в сообщении.

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Следовательно, новый собственник жилья имеет право в любое время требовать от лиц, которые не являются членами его семьи, не проживают совместно с ним постоянно и не ведут совместное хозяйство, устранения нарушений своего права собственности.

При этом длительное пользование спорным жильем не является основанием для отказа в защите прав нового собственника на пользование жильем по своему усмотрению.