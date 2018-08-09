В Україні дозволили виселяти членів сім'ї власника, який продав житло

Після продажу житла власником члени його сім'ї втрачають право користуватися цим житлом. Таке роз'яснення дав Верховний суд України у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду.

Про це повідомляє "ЮрЛіга".

"Право членів сім'ї власника користуватися житловим приміщенням може виникнути і існувати лише при наявності права власності на будинок в особи, членами сім'ї якого вони є. Після припинення права власності у власника (укладено договір купівлі-продажу), члени його сім'ї втрачають право користування житловим приміщенням", – мовиться в повідомленні.

Читайте також: Вілла в Америці та квартири для переселенців: скільки нерухомості в народних депутатів

Відтак, новий власник житла має право в будь-який час вимагати від осіб, які не є членами його сім'ї, не проживають спільно з ним постійно і не ведуть спільне господарство, усунення порушень свого права власності.

При цьому тривале користування спірним житлом не є підставою для відмови в захисті прав нового власника на користування житлом на власний розсуд.