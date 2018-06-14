В Украине резко упала цена на импортный газ: статистика

В настоящее время средняя таможенная стоимость импортного природного газа при ввозе на территорию Украины, по показаниям в мае 2018 года, составила 260 доллара (6,8 тысячи гривен) за 1 тысячу кубометров.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

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Как заявили в Министерстве, цена майского импортного газа на 16,1% ниже апрельской, когда она составила 309,9 доллара (8,1 тысячи гривен) за 1 тысячу кубометров. Стоит отметить, что цена газа за апрель стала рекордной за период, начиная с мая 2015 года.

Согласно данным ведомства, в январе 2018 года цена импортного газа за 1 тысячу кубометра составляла 272,9 доллара (7,8 тысячи гривен), в феврале – 276,9 доллара (7,4 тысячи гривен), в марте – 274,6 доллара (7,2 тысячи гривен).

Фактическая цена реализации нефти и конденсата, которая используется при определении платы за пользование недрами, в мае 2018 года составила 14,2 тысячи гривен за тонну, что на 7,5% больше, чем в апреле 2018 года (13,2 тысячи гривен/тонна),

– подчеркнули в Министерстве экономического развития и торговли.

Напомним, ранее НАК "Нафтогаз Украины" сообщал, что с 1 июня 2018 года повысит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты. Цена за 1 тысячу кубометров газа вырастет на 8,9% по сравнению с апрелем.