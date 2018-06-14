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В Україні різко впала ціна на імпортний газ: статистика

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В Україні різко впала ціна на імпортний газ
В Україні різко впала ціна на імпортний газ / Фото з вільних джерел

На даний час середня митна вартість імпортного природного газу при ввезенні на територію України, за показами в травні 2018 року, склала 260 долара (6,8 тисячі гривень) за 1 тисячу кубометрів.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку та торгівлі.

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Як заявили в Міністерстві, ціна травневого імпортного газу на 16,1% нижче квітневого, коли вона склала 309,9 долара (8,1 тисячі гривень) за 1 тисячу кубометрів. Варто зазначити, що ціна газу за квітень стала рекордною за період, починаючи з травня 2015 року.

Відповідно до даних відомства, в січні 2018 року ціна імпортного газу за 1 тисячу кубометра становила 272,9 долара (7,8 тисячі гривень), в лютому – 276,9 долара (7,4 тисячі гривень), в березні – 274,6 долара (7,2 тисячі гривень).

Фактична ціна реалізації нафти і конденсату, яка використовується при визначенні плати за користування надрами, в травні 2018 року склала 14,2 тисячі гривень за тонну, що на 7,5% більше, ніж в квітні 2018 роки (13,2 тисячі гривень/тонна),
– наголосили у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі.

Нагадаємо, раніше НАК "Нафтогаз України" повідомляв, що з 1 червня 2018 року підвищить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати. Ціна за 1 тисячу кубометрів газу зросте на 8,9% порівняно з квітнем.

Теги: Новини України Міністерство економічного розвитку і торгівлі Гроші Ціни Нафтогаз
Джерело: 24 канал
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