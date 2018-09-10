1500 "детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов" официально есть в Украине – детей современной российско-украинской войны. Каждый из них пострадал психологически или физически. Активно оформлять их начали только с мая 2018, потому что наконец правительство упростило процедуру подачи документов. ЮНИСЕФ насчитала 580 тысяч детей в Украине

Дом семьи Натальи Пасичнюк в Красногоровке разрушен, и она с двумя детьми переехали к родным. Но в гости наведываются. Красногоровка – красная зона фронта, передовая, поэтому военные и журналисты, по правилам, здесь должны носить бронежилеты. Местные же среди разбитых домов ходят без защиты. В случае обстрела – прячутся в подвалах. "Дети очень больные, имеют проблемы с позвоночником, с сердцем", – жалуется Наталья.

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Боевые действия на Донбассе продолжаются уже четыре года, и за это время в Украине снова, как после Второй мировой, появились дети войны. За эти четыре года статус "ребенок войны" оформили всего три десятка школьников. Их родители смогли доказать: малышей покалечило именно на войне. Хотя собрать иакрй пакет документов было и не просто.

Необходимо было посетить более шести инстанций, пройти судебно-медицинскую экспертизу, получить справки из полиции и так далее,

– рассказала волонтер гуманитарной миссии "Пролеска" Ольга Юдина.

Но два месяца назад волонтеры добились, чтобы министерство социальной политики упростило правила. Теперь требуют минимум документов.



Основания для получения статуса "ребенок войны"



Статус "ребенок войны" в категории "психологическая травма" могут оформить все дети, проживающие или проживавшие в зоне Операции Объединенных сил или АТО.

Документы родителей, свидетельство о рождении и подтверждение того, что ребенок проживал в этот период на территории АТО или где происходили военные действия,

– озвучил перечень нужных теперь документов сотрудник Минсоцполитики Руслан Колбаса.

С момента изменения правил оформлять начали в разы быстрее – всего за август документы получили тысячи детей. Хотя сейчас такой статус фактически дублирует привилегии внутренне перемещенного лица. Например, позволяет с льготами поступать в вузы. Однако, есть поддержка на местах – в частности, в Донецкой области дети войны с инвалидностью имеют право на единовременную выплату за счет областного бюджета.

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К слову, пострадавший ребенок может подать все документы даже самостоятельно, по достижении 14 лет – главное, собрать все справки.



Анна Сердюк, Алексей Годзенко, Евгений Назаренко и Андрей Дудко