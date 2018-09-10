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В Украине снова, как после Второй мировой, появились "дети войны"

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1500 "детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов" официально есть в Украине – детей современной российско-украинской войны. Каждый из них пострадал психологически или физически. Активно оформлять их начали только с мая 2018, потому что наконец правительство упростило процедуру подачи документов. ЮНИСЕФ насчитала 580 тысяч детей в Украине

Дом семьи Натальи Пасичнюк в Красногоровке разрушен, и она с двумя детьми переехали к родным. Но в гости наведываются. Красногоровка – красная зона фронта, передовая, поэтому военные и журналисты, по правилам, здесь должны носить бронежилеты. Местные же среди разбитых домов ходят без защиты. В случае обстрела – прячутся в подвалах. "Дети очень больные, имеют проблемы с позвоночником, с сердцем", – жалуется Наталья.

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Боевые действия на Донбассе продолжаются уже четыре года, и за это время в Украине снова, как после Второй мировой, появились дети войны. За эти четыре года статус "ребенок войны" оформили всего три десятка школьников. Их родители смогли доказать: малышей покалечило именно на войне. Хотя собрать иакрй пакет документов было и не просто.

Необходимо было посетить более шести инстанций, пройти судебно-медицинскую экспертизу, получить справки из полиции и так далее,
– рассказала волонтер гуманитарной миссии "Пролеска" Ольга Юдина.

Но два месяца назад волонтеры добились, чтобы министерство социальной политики упростило правила. Теперь требуют минимум документов.

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Основания для получения статуса "ребенок войны"

Статус "ребенок войны" в категории "психологическая травма" могут оформить все дети, проживающие или проживавшие в зоне Операции Объединенных сил или АТО.

Документы родителей, свидетельство о рождении и подтверждение того, что ребенок проживал в этот период на территории АТО или где происходили военные действия,
– озвучил перечень нужных теперь документов сотрудник Минсоцполитики Руслан Колбаса.

С момента изменения правил оформлять начали в разы быстрее – всего за август документы получили тысячи детей. Хотя сейчас такой статус фактически дублирует привилегии внутренне перемещенного лица. Например, позволяет с льготами поступать в вузы. Однако, есть поддержка на местах – в частности, в Донецкой области дети войны с инвалидностью имеют право на единовременную выплату за счет областного бюджета.

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К слову, пострадавший ребенок может подать все документы даже самостоятельно, по достижении 14 лет – главное, собрать все справки.

Анна Сердюк, Алексей Годзенко, Евгений Назаренко и Андрей Дудко

Автор: Анна Сердюк
Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины Дети и несовершеннолетние Законодательство
Источник: 24 канал
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