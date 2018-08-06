В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность: перечень областей

В понедельник, 6 августа, в семи областях Украины сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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В частности. сложная ситуация сохраняется в северных и центральных регионах страны.

6 августа в Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Ровненской областях, на Полтавщине, Житомирской и Винницкой области будет преобладать чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности,

– говорится в сообщении.

Напомним, погода в Украине 6 августа будет жаркой и сухой, лишь в западных и северных регионах возможны кратковременные дожди и грозы.