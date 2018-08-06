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СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека: перелік областей

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В Україні оголосили попередженння про пожежну небезпеку
В Україні оголосили попередженння про пожежну небезпеку / Фото з відкритих джерел

У понеділок, 6 серпня, у семи областях України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

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Зокрема. складна ситуація зберігається у північних та центральних регіонах країни.

6 серпня в Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Рівненській областях, на Полтавщині, Житомирщині та Вінниччині переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки,
– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, погода в Україні 6 серпня буде спекотною та сухою, лише у західних та північних регіонах можливі короткочасні дощі та грози.

 

Теги: Новини України Погода ДСНС Пожежа
Джерело: 24 Канал
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