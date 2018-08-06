В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека: перелік областей
У понеділок, 6 серпня, у семи областях України зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
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Зокрема. складна ситуація зберігається у північних та центральних регіонах країни.
6 серпня в Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Рівненській областях, на Полтавщині, Житомирщині та Вінниччині переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, погода в Україні 6 серпня буде спекотною та сухою, лише у західних та північних регіонах можливі короткочасні дощі та грози.
Джерело: 24 Канал
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