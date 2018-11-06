В Украине создадут Фонд для поддержки образовательных и научных программ
Петр Порошенко подписал Указ о создании в Украине Фонда президента по поддержке образовательных и научных программ для молодежи.
Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Президента.
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Деньги из фонда будут выделять на:
• грантовую поддержку молодежи для продолжения обучения в Украинских вузах, так и за рубежом;
• продолжение обучения магистров, докторов философии и докторов наук;
• стажировки, участие в международных научно-практических семинарах и конференциях за границей;
• привлечение научных работников из-за рубежа для работы в учреждениях высшего образования и научных учреждениях Украины;
• создание научных хабов на базе ведущих университетов Украины, таких как Киевский национальный университет им.Т.Г.Шевченко, Киевский политехнический университет и другие.
Сколько денег будет выделено на создание Фонда президента и как можно будет получить грант, в пресс-службе не сообщают.