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      В Украине создадут Фонд для поддержки образовательных и научных программ

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      В Украине создадут Фонд для поддержки образовательных и научных программ
      В Украине создадут Фонд для поддержки образовательных и научных программ / Фото пресс-служба президента

      Петр Порошенко подписал Указ о создании в Украине Фонда президента по поддержке образовательных и научных программ для молодежи.

      Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Президента.

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      Деньги из фонда будут выделять на:

         •  грантовую поддержку молодежи для продолжения обучения в Украинских вузах, так и за рубежом;
         • продолжение обучения магистров, докторов философии и докторов наук;
         • стажировки, участие в международных научно-практических семинарах и конференциях за границей;
         • привлечение научных работников из-за рубежа для работы в учреждениях высшего образования и научных учреждениях Украины;
         • создание научных хабов на базе ведущих университетов Украины, таких как Киевский национальный университет им.Т.Г.Шевченко, Киевский политехнический университет и другие.

      Сколько денег будет выделено на создание Фонда президента и как можно будет получить грант, в пресс-службе не сообщают.

      Теги: Новости Украины наука Образование Президент Украины Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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