В Украине создадут Фонд для поддержки образовательных и научных программ

Петр Порошенко подписал Указ о создании в Украине Фонда президента по поддержке образовательных и научных программ для молодежи.

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Президента.

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Деньги из фонда будут выделять на:

• грантовую поддержку молодежи для продолжения обучения в Украинских вузах, так и за рубежом;

• продолжение обучения магистров, докторов философии и докторов наук;

• стажировки, участие в международных научно-практических семинарах и конференциях за границей;

• привлечение научных работников из-за рубежа для работы в учреждениях высшего образования и научных учреждениях Украины;

• создание научных хабов на базе ведущих университетов Украины, таких как Киевский национальный университет им.Т.Г.Шевченко, Киевский политехнический университет и другие.

Сколько денег будет выделено на создание Фонда президента и как можно будет получить грант, в пресс-службе не сообщают.