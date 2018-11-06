В Україні створять Фонд для підтримки освітніх і наукових програм

Петро Порошенко підписав Указ про утворення в Україні Фонду президента з підтримки освітніх та наукових програм для молоді.

Про це повідомили у прес-службі Адміністрації Президента.

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Гроші з фонду виділятимуть на:

грантову підтримку молоді для продовження навчання як в Українських вишах, так і за кордоном;

продовження навчання магістрів, докторів філософії та докторів наук;

стажування, участь в міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях в за кордоном;

залучення наукових працівників з-за кордону для роботи в закладах вищої освіти та наукових установах України;

створення наукових хабів на базі провідних університетів України, таких як Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка, Київський політехнічний університет та інших.

Скільки грошей буде виділено на створення Фонду президента та як можна буде отримати грант, в прес-службі не повідомляють.