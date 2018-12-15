В Украине создали Единую поместную православную церковь: реакция соцсетей
15 декабря в Киеве во время Объединительного собора было объявлено о создании Единой поместной православной церкви, официальное название которой звучит как – Украинская поместная автокефальная православная церковь.
На это известие появилась бурная реакция соцсетей. И политики, и общественные активисты, и простые украинцы – едины в своих настроениях.
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Так, президент Петр Порошенко, который непосредственно участвовал в Объединительном соборе и со сцены на Софиевской площади объявил о создании Единой поместной православной церкви, написал, что произошло чудо.
Сегодня три ветви украинского православия основали объединенную Церковь. Чудо стало возможным благодаря непоколебимой позиции Вселенского Патриарха Варфоломея, нашей Константинопольской Церкви-Матери,
– отметил глава государства.
О важном событии на своих страницах в соцсетях откликнулись и премьер-министр Украины, и спикер Верховной Рады.
Блогер Олег Пономарь написал, что "создание Единой поместной церкви – это безвиз, умноженный на миллиард".
Также в сети шутят о нелегитимности Московского патриархата в Украине.
Предлагаем вам посмотреть реакцию обычных украинцев на создание Единой церкви в Украине.
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