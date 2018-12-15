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      В Украине создали Единую поместную православную церковь: реакция соцсетей

      168 Читати новину українською
      Создание Единой поместной православной церкви в Украине
      Создание Единой поместной православной церкви в Украине / 24 канал

      15 декабря в Киеве во время Объединительного собора было объявлено о создании Единой поместной православной церкви, официальное название которой звучит как – Украинская поместная автокефальная православная церковь.

      На это известие появилась бурная реакция соцсетей. И политики, и общественные активисты, и простые украинцы – едины в своих настроениях.

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      Так, президент Петр Порошенко, который непосредственно участвовал в Объединительном соборе и со сцены на Софиевской площади объявил о создании Единой поместной православной церкви, написал, что произошло чудо.

      Сегодня три ветви украинского православия основали объединенную Церковь. Чудо стало возможным благодаря непоколебимой позиции Вселенского Патриарха Варфоломея, нашей Константинопольской Церкви-Матери,
      – отметил глава государства.

      О важном событии на своих страницах в соцсетях откликнулись и премьер-министр Украины, и спикер Верховной Рады.

      Блогер Олег Пономарь написал, что "создание Единой поместной церкви – это безвиз, умноженный на миллиард".

      Также в сети шутят о нелегитимности Московского патриархата в Украине.

      Предлагаем вам посмотреть реакцию обычных украинцев на создание Единой церкви в Украине.

       

      Теги: Новости Украины Томос Религия Единая поместная церковь Новости политики
      Источник: 24 Канал
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