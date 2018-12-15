В Украине создали Единую поместную православную церковь: реакция соцсетей

15 декабря в Киеве во время Объединительного собора было объявлено о создании Единой поместной православной церкви, официальное название которой звучит как – Украинская поместная автокефальная православная церковь.

На это известие появилась бурная реакция соцсетей. И политики, и общественные активисты, и простые украинцы – едины в своих настроениях.

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Так, президент Петр Порошенко, который непосредственно участвовал в Объединительном соборе и со сцены на Софиевской площади объявил о создании Единой поместной православной церкви, написал, что произошло чудо.

Сегодня три ветви украинского православия основали объединенную Церковь. Чудо стало возможным благодаря непоколебимой позиции Вселенского Патриарха Варфоломея, нашей Константинопольской Церкви-Матери,

– отметил глава государства.

О важном событии на своих страницах в соцсетях откликнулись и премьер-министр Украины, и спикер Верховной Рады.

Предстоятель Української помісної церкви - митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній. Це рішення Об’єднавчого собору. Сила українців - в умінні об’єднуватися задля свободи і незалежності нашої держави. pic.twitter.com/tRXClkn7qF — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 15 грудня 2018 р.

Блогер Олег Пономарь написал, что "создание Единой поместной церкви – это безвиз, умноженный на миллиард".

Также в сети шутят о нелегитимности Московского патриархата в Украине.

Предлагаем вам посмотреть реакцию обычных украинцев на создание Единой церкви в Украине.

Полчаса назад объявили. Предстоятелем новой украинской церкви избран 39 летний епископ УПЦ КП Епифаний, который уже пять лет выполнял роль фактического заместителя Филарета.



Собор прошел без скандалов и... https://t.co/v45zgStC62 — Alexander Surkov (@SurkovUa) 15 грудня 2018 р.

Це видатна історична подія і величезна #перемога! Собор відбувся! Українська церква – незалежна і єдина! Предстоятелем Української помісної церкви став митрополит Епіфаній. https://t.co/5xiBG0YRUC — Дамо відсіч Росії (@Stop_Russia) 15 грудня 2018 р.

Невимовна радість! Єдина помісна православна церква України Є! Слава Україні! — Ірина Мирна (@irakompan1) 15 грудня 2018 р.

Єдина церква - це здобуток Майдану. Слава Україні! — Евсей Бельмесов (@bell_mess) 15 грудня 2018 р.

Можно,я без теологиї? Чесно?

Ось ТАКА для мене різниця

На фото

Де українська церква в Криму,де масковська-зрозуміло,так? pic.twitter.com/BO4EDiZg2U — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 15 грудня 2018 р.