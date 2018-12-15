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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ТОМОС ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      В Україні створили Єдину помісну православну церкву: реакція соцмереж

      41 Читать новость на русском
      Створення Єдиної помісної православної церкви в Україні
      Створення Єдиної помісної православної церкви в Україні / 24 канал

      15 грудня в Києві під час Об'єднавчого собору було оголошено про створення Єдиної помісної православної церкви, офіційна назва якої звучить як, – Українська помісна автокефальна православна церква.

      На цю звістку з'явилась бурхлива реакція соцмереж. Так, і політики, і громадські активісти, і прості українці – єдині у своїх настроях.

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      Так, президент Петро Порошенко, який безпосередньо брав участь у Об'єднавчому соборі та зі сцени на Софіївській площі оголосив про створення Єдиної помісної православної церкви, написав, що сталося диво.

      Сьогодні три гілки українського православ’я заснували об’єднану Церкву. Диво стало можливим завдяки непохитній позиції Вселенського Патріарха Варфоломія, нашої Константинопольської Церкви-Матері,
      – зазначив глава держави.

      Про важливу подію на своїх сторінках у соцмережах відгукнулися і прем'єр-міністр України, і спікер Верховної Ради.

      Блогер Олег Пономар написав, що "створення Єдиної помісної церкви – це безвіз, помножений на мільярд".

      Також у мережі жартують про нелегітимність Московського патріархату в Україні.

      Пропонуємо вам переглянути реакцію звичайних українців на створення Єдиної церкви в Україні.

       

      Теги: Новини України Томос Єдина помісна церква Релігія Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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