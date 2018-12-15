В Україні створили Єдину помісну православну церкву: реакція соцмереж

15 грудня в Києві під час Об'єднавчого собору було оголошено про створення Єдиної помісної православної церкви, офіційна назва якої звучить як, – Українська помісна автокефальна православна церква.

На цю звістку з'явилась бурхлива реакція соцмереж. Так, і політики, і громадські активісти, і прості українці – єдині у своїх настроях.

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Так, президент Петро Порошенко, який безпосередньо брав участь у Об'єднавчому соборі та зі сцени на Софіївській площі оголосив про створення Єдиної помісної православної церкви, написав, що сталося диво.

Сьогодні три гілки українського православ’я заснували об’єднану Церкву. Диво стало можливим завдяки непохитній позиції Вселенського Патріарха Варфоломія, нашої Константинопольської Церкви-Матері,

– зазначив глава держави.

Про важливу подію на своїх сторінках у соцмережах відгукнулися і прем'єр-міністр України, і спікер Верховної Ради.

Предстоятель Української помісної церкви - митрополит Переяслав-Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній. Це рішення Об’єднавчого собору. Сила українців - в умінні об’єднуватися задля свободи і незалежності нашої держави. pic.twitter.com/tRXClkn7qF — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 15 грудня 2018 р.

Блогер Олег Пономар написав, що "створення Єдиної помісної церкви – це безвіз, помножений на мільярд".

Також у мережі жартують про нелегітимність Московського патріархату в Україні.

Пропонуємо вам переглянути реакцію звичайних українців на створення Єдиної церкви в Україні.

Полчаса назад объявили. Предстоятелем новой украинской церкви избран 39 летний епископ УПЦ КП Епифаний, который уже пять лет выполнял роль фактического заместителя Филарета.



Собор прошел без скандалов и... https://t.co/v45zgStC62 — Alexander Surkov (@SurkovUa) 15 грудня 2018 р.

Це видатна історична подія і величезна #перемога! Собор відбувся! Українська церква – незалежна і єдина! Предстоятелем Української помісної церкви став митрополит Епіфаній. https://t.co/5xiBG0YRUC — Дамо відсіч Росії (@Stop_Russia) 15 грудня 2018 р.

Невимовна радість! Єдина помісна православна церква України Є! Слава Україні! — Ірина Мирна (@irakompan1) 15 грудня 2018 р.

Єдина церква - це здобуток Майдану. Слава Україні! — Евсей Бельмесов (@bell_mess) 15 грудня 2018 р.

Можно,я без теологиї? Чесно?

Ось ТАКА для мене різниця

На фото

Де українська церква в Криму,де масковська-зрозуміло,так? pic.twitter.com/BO4EDiZg2U — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 15 грудня 2018 р.