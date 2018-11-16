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      В Украине создали экспериментальный корпус БТР из бронированной стали НАТО

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      БТР-3ДА с корпусом из бронированной стали НАТО
      БТР-3ДА с корпусом из бронированной стали НАТО / Ukroboronprom.com.ua

      Госпредприятие "Киевский бронетанковый завод", которое входит в госконцерн "Укроборонпром", изготовило экспериментальный корпус БТР-3ДА из бронированной стали производства одной из стран НАТО.

      Об этом сообщается на сайте концерна.

      Для изготовления экспериментального корпуса надо было сварить больше 1800 отдельных деталей, из которых почти 1000 – бронированные.

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      В ближайшее время этот корпус направят на полигон для проведения испытаний под контролем Минобороны Украины. Корпус обстреляют с минимальных дистанций из различных типов оружия, в том числе крупнокалиберного пулемета.

      Использование стали стран НАТО позволяет значительно диверсифицировать поставщиков брони и не зависеть от одного поставщика,
      – отметили в "Укроборонпроме".

      Укроборонпром БТР
      Процесс создания корпуса БТР из бронированной стали НАТО

      Бронетранспортер оснащен боевым модулем "Штурм-М" с 30-миллиметровой автоматической пушкой ЗТМ-1, которая имеет скорострельность в 330 выстрелов в минуту, а также – пулеметом и автоматическим гранатометом.

      БТР-3 снабжен высокоточным противотанковым комплексом "Барьер", способным уничтожать современную бронетехнику противника на расстоянии до 5 километров.

      Теги: Новости Украины Укроборонпром Оружие НАТО
      Источник: 24 канал
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