В Украине создали экспериментальный корпус БТР из бронированной стали НАТО

Госпредприятие "Киевский бронетанковый завод", которое входит в госконцерн "Укроборонпром", изготовило экспериментальный корпус БТР-3ДА из бронированной стали производства одной из стран НАТО.

Об этом сообщается на сайте концерна.

Для изготовления экспериментального корпуса надо было сварить больше 1800 отдельных деталей, из которых почти 1000 – бронированные.

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В ближайшее время этот корпус направят на полигон для проведения испытаний под контролем Минобороны Украины. Корпус обстреляют с минимальных дистанций из различных типов оружия, в том числе крупнокалиберного пулемета.

Использование стали стран НАТО позволяет значительно диверсифицировать поставщиков брони и не зависеть от одного поставщика,

– отметили в "Укроборонпроме".



Процесс создания корпуса БТР из бронированной стали НАТО

Бронетранспортер оснащен боевым модулем "Штурм-М" с 30-миллиметровой автоматической пушкой ЗТМ-1, которая имеет скорострельность в 330 выстрелов в минуту, а также – пулеметом и автоматическим гранатометом.

БТР-3 снабжен высокоточным противотанковым комплексом "Барьер", способным уничтожать современную бронетехнику противника на расстоянии до 5 километров.