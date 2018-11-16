В Украине создали экспериментальный корпус БТР из бронированной стали НАТО
Госпредприятие "Киевский бронетанковый завод", которое входит в госконцерн "Укроборонпром", изготовило экспериментальный корпус БТР-3ДА из бронированной стали производства одной из стран НАТО.
Об этом сообщается на сайте концерна.
Для изготовления экспериментального корпуса надо было сварить больше 1800 отдельных деталей, из которых почти 1000 – бронированные.
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В ближайшее время этот корпус направят на полигон для проведения испытаний под контролем Минобороны Украины. Корпус обстреляют с минимальных дистанций из различных типов оружия, в том числе крупнокалиберного пулемета.
Использование стали стран НАТО позволяет значительно диверсифицировать поставщиков брони и не зависеть от одного поставщика,
– отметили в "Укроборонпроме".
Процесс создания корпуса БТР из бронированной стали НАТО
Бронетранспортер оснащен боевым модулем "Штурм-М" с 30-миллиметровой автоматической пушкой ЗТМ-1, которая имеет скорострельность в 330 выстрелов в минуту, а также – пулеметом и автоматическим гранатометом.
БТР-3 снабжен высокоточным противотанковым комплексом "Барьер", способным уничтожать современную бронетехнику противника на расстоянии до 5 километров.