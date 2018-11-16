В Україні створили експериментальний корпус БТР з броньованої сталі НАТО

Держпідприємство "Київський бронетанковий завод", яке входить до держконцерну "Укроборонпром", виготовило експериментальний корпус БТР-3ДА з броньованої сталі виробництва однієї з країн НАТО.

Про це повідомляється на сайті концерну.

Для виготовлення експериментального корпусу треба було зварити більше 1800 окремих деталей, з яких майже 1000 – броньованих.

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Найближчим часом цей корпус скерують на полігон для проведення випробувань під контролем Міноборони України. Корпус обстріляють з мінімальних дистанцій з різних типів зброї, зокрема великокаліберного кулемета.

Використання сталі країн НАТО дозволяє значно диверсифікувати постачальників броні і не залежати від одного постачальника,

– наголосили в "Укроборонпромі".



Процес створення корпусу БТР з броньованої сталі НАТО

Бронетранспортер оснащений бойовим модулем "Штурм-М" з 30-міліметровою автоматичною гарматою ЗТМ-1, яка має скорострільність у 330 пострілів на хвилину, а також – кулеметом та автоматичним гранатометом.

БТР-3 забезпечений високоточним протитанковим комплексом "Бар'єр", здатним знищувати сучасну бронетехніку супротивника на відстані до 5 кілометрів.