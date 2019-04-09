В Украине создали подробную онлайн-карту автобусных маршрутов

"Сеть автобусных маршрутов" – так называется интерактивная карта, на которой разместили подробную информацию об межобластных автобусных маршрутах в Украине. А также и о международных рейсах из Украины в страны Евросоюза и не только.

Проект "Сеть автобусных маршрутов" реализован Агентством журналистики данных в пределах Usaid / Uk aid. совместно с Мининфраструктуры и Госагентством по вопросам электронного управления.

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А воспользоваться этим сервисом можно непосредственно на сайте проекта – mtu.gov.ua/files/projects/bus.html.

Для чего нужна интерактивная карта автобусных маршрутов

Министр инфраструктуры Владимир Емельян на презентации проекта 9 апреля отметил, что "Сеть автобусных маршрутов" является инструментом, который показывает украинцам и путешественникам из других стран:

Какие есть в Украине автобусные маршруты (более 4 тысяч маршрутов – уже в базе данных). Расписание движения автобусов (включая промежуточные остановки, что позволит планировать сложный маршрут). Информацию о перевозчиках (легальный или нет, имеет ли лицензию на осуществление пассажирских перевозок).

Соответственно каждый пассажир также сможет узнать:

• Кто обслуживает маршруты.

• Каким автопарком владеет перевозчик.

• Срок действия разрешения на перевозку.

Председатель Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александр Рыженко заметил: "Теперь каждый желающий за считанные секунды может проверить легальный перевозчик, или нет".



Фото с презентации "Сети автобусных маршрутов"

Кроме того, такой сервис позволит ответственному министерству видеть, где автобусное сообщение функционирует хорошо, а где недостаточно. Бизнеса же позволит эффективно реагировать на вызовы рынка и рост спроса на пассажирские перевозки в Украине.

Как пользоваться сервисом "Сеть автобусных маршрутов"

Чтобы воспользоваться картой, нужно зайти на сайт и выбрать одну из двух карт – "Международные" или "Межобластные" маршруты. Каждая линия на карте – это один маршрут, а точками показано населенные пункты, где он начинается и заканчивается. Чем больше точка, тем больше маршрутов выходит из этого города.

Пример изображения маршрута "Львов – Ивано-Франковск"

Далее выбрать населенный пункт в списке или с помощью поиска. После того, как пункт выбран на карте подсвечиваются все маршруты, которые с него начинаются. А справа открывается список промежуточных остановок.

А так выглядят маршруты из Днепра, в частности "Харьков – Днепр"

Нажмите на маршруты из списка, чтобы увидеть детали: перечень перевозчиков, уровень комфортности и возраст автобусов, имеющихся на маршруте, а также частоту поездок. А нажав на "Расписание" вы можете увидеть время и место промежуточных остановок для выбранного маршрута.

Карта "Международные маршруты" и маршрут "Одесса – Берлин"

Чтобы перейти к международным маршрутам, нажмите на кнопку "Международные" в правом верхнем углу карты. Там будет информация о международных маршрутах, а также пунктах пересечения границы, через которые они проходят.