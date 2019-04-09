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      В Украине создали подробную онлайн-карту автобусных маршрутов

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      Сеть автобусных маршрутов
      Сеть автобусных маршрутов / mtu.gov.ua

      "Сеть автобусных маршрутов" – так называется интерактивная карта, на которой разместили подробную информацию об межобластных автобусных маршрутах в Украине. А также и о международных рейсах из Украины в страны Евросоюза и не только.

      Проект "Сеть автобусных маршрутов" реализован Агентством журналистики данных в пределах Usaid / Uk aid. совместно с Мининфраструктуры и Госагентством по вопросам электронного управления.

      Читайте также: Украинские поезд вошел в список лучших ночных маршрутов Европы

      А воспользоваться этим сервисом можно непосредственно на сайте проекта – mtu.gov.ua/files/projects/bus.html.

      Для чего нужна интерактивная карта автобусных маршрутов

      Министр инфраструктуры Владимир Емельян на презентации проекта 9 апреля отметил, что "Сеть автобусных маршрутов" является инструментом, который показывает украинцам и путешественникам из других стран:

      1. Какие есть в Украине автобусные маршруты (более 4 тысяч маршрутов – уже в базе данных).
      2. Расписание движения автобусов (включая промежуточные остановки, что позволит планировать сложный маршрут).
      3. Информацию о перевозчиках (легальный или нет, имеет ли лицензию на осуществление пассажирских перевозок).

      Соответственно каждый пассажир также сможет узнать:

      • Кто обслуживает маршруты.
      • Каким автопарком владеет перевозчик.
      • Срок действия разрешения на перевозку.

      Председатель Государственного агентства по вопросам электронного правительства Александр Рыженко заметил: "Теперь каждый желающий за считанные секунды может проверить легальный перевозчик, или нет".

      Омелян
      Фото с презентации "Сети автобусных маршрутов"

      Кроме того, такой сервис позволит ответственному министерству видеть, где автобусное сообщение функционирует хорошо, а где недостаточно. Бизнеса же позволит эффективно реагировать на вызовы рынка и рост спроса на пассажирские перевозки в Украине.

      Как пользоваться сервисом "Сеть автобусных маршрутов"

      Чтобы воспользоваться картой, нужно зайти на сайт и выбрать одну из двух карт – "Международные" или "Межобластные" маршруты. Каждая линия на карте – это один маршрут, а точками показано населенные пункты, где он начинается и заканчивается. Чем больше точка, тем больше маршрутов выходит из этого города.

      ЛЬвів

      Пример изображения маршрута "Львов – Ивано-Франковск"

      Далее выбрать населенный пункт в списке или с помощью поиска. После того, как пункт выбран на карте подсвечиваются все маршруты, которые с него начинаются. А справа открывается список промежуточных остановок.

      Дніпро

      А так выглядят маршруты из Днепра, в частности "Харьков – Днепр"

      Нажмите на маршруты из списка, чтобы увидеть детали: перечень перевозчиков, уровень комфортности и возраст автобусов, имеющихся на маршруте, а также частоту поездок. А нажав на "Расписание" вы можете увидеть время и место промежуточных остановок для выбранного маршрута.

      Міжнародні

      Карта "Международные маршруты" и маршрут "Одесса – Берлин"

      Чтобы перейти к международным маршрутам, нажмите на кнопку "Международные" в правом верхнем углу карты. Там будет информация о международных маршрутах, а также пунктах пересечения границы, через которые они проходят.

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      Теги: Новости Украины Министерство инфраструктуры Транспорт Владимир Омелян
      Источник: 24 канал
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