В Украине становится невыгодным строительство жилья, – Нацбанк

Доходность строительства жилья в среднесрочной перспективе уменьшится из-за роста конкуренции и себестоимости, а спрос останется ограниченным из-за низкой платежеспособности населения.

Об этом говорится в пятом отчете о финансовой стабильности Национального банка, сообщает "Интерфакс-Украина".

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Согласно отчету, среди причин роста конкуренции – сокращение количества участков под застройку и новые государственные строительные нормы, ограничивающие плотность застройки. Кроме того, по данным регулятора, предложение значительно превышает спрос.

По прогнозам НБУ, даже при росте номинальных доходов платежеспособный спрос остается ограниченным. Предложение продолжает расти, хотя есть основания ожидать его замедления.

Банки возобновляют ипотечное кредитование, но на сегодня объемы ипотеки не влияют на ценовую динамику на рынке жилой недвижимости,

– отметил во время презентации отчета директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

Согласно документу, цены на рынке жилья стабилизировались впервые за последние 4 года. Старое жилье продолжает дешеветь: по итогам марта 2018 года средняя цена 1 квадратного метра киевского жилья на вторичном рынке снизилась на 2% в долларовом эквиваленте по сравнению с 2017 годом (на 14% – в эквиваленте евро).

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В то время цены на первичном рынке в долларовом эквиваленте выросли на 1% к предыдущему году, в гривне – почти не изменились.

Как сообщили в НБУ, в первом квартале 2018 года объем введенного в эксплуатацию жилья снизился на 15% в сравнении с 2017 годом и составил 975 тысяч квадратных метров.

Более 43% нового жилья в многоквартирных домах пришлось на Киев и Киевскую область, на втором и третьем местах – Одесская и Львовская области.