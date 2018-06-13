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В Україні стає невигідним будівництво житла, – Нацбанк

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Будівництво в Україні стає невигідним
Будівництво в Україні стає невигідним / ua.112.ua

Прибутковість будівництва житла в середньостроковій перспективі зменшиться через зростання конкуренції і собівартості, а попит залишиться обмеженим через низьку платоспроможність населення.

Про це йдеться в п'ятому звіті про фінансову стабільність Національного банку, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Згідно зі звітом, серед причин зростання конкуренції – скорочення кількості ділянок під забудову і нові державні будівельні норми, що обмежують щільність забудови. Крім того, за даними регулятора, пропозиція значно перевищує попит.

За прогнозами НБУ, навіть при зростанні номінальних доходів платоспроможний попит залишається обмеженим. Пропозиція продовжує зростати, хоча є підстави очікувати його уповільнення.

Банки відновлюють іпотечне кредитування, але на сьогодні обсяги іпотеки не впливають на цінову динаміку на ринку житлової нерухомості,
– зазначив під час презентації звіту директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук.

Згідно з документом, ціни на ринку житла стабілізувалися вперше за останні 4 роки. Старе житло продовжує дешевшати: за підсумками березня 2018 року середня ціна 1 квадратного метру київського житла на вторинному ринку знизилася на 2% в доларовому еквіваленті в порівнянні з 2017 роком (на 14% – в еквіваленті євро).

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В той час ціни на первинному ринку в доларовому еквіваленті зросли на 1% до попереднього року, у гривні – майже не змінилися.

Як повідомили в НБУ, в першому кварталі 2018 року обсяг введеного в експлуатацію житла знизився на 15% в порівнянні з 2017 роком і становив 975 тисяч квадратних метрів.

Понад 43% нового житла в багатоквартирних будинках припало на Київ і Київську область, на другому і третьому місцях – Одеська та Львівська області.

Теги: Новини України НБУ Будівництво
Джерело: 24 Канал
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