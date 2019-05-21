В Украине стартует ВНО-2019: что об этом известно

ВНО-2019 в Украине стартует 21 мая. И начинается внешнее независимое оценивание с экзамена по математике.

На него уже зарегистрировались 160 тысяч абитуриентов. Это выпускники средних школ, студенты колледжей и профтехучилищ.

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Тест состоит из 33 заданий. По математике абитуриенты могут набрать максимум 62 балла.

Уже через 2 дня, 23 мая, состоится оценивание по украинскому языку и литературе, и чуть позже, 4 июня – по истории Украины. Последний экзамен – по химии – 13 июня.

В этом году ВНО будут сдавать более 350 тысяч абитуриентов. А в соцсетях работники образования устроили флешмоб. Фотографируются с пожеланиями успехов на тестированиях.

График проведения ВНО-2019:

Математика – 21 мая

Украинский язык и литература – 23 мая

Испанский, немецкий, французский языки – 27 мая

Английский язык – 28 мая

Физика – 30 мая

История Украины – 4 июня

Биология – 6 июня

География – 11 июня

Химия – 13 июня

Что нужно взять для допуска к участию в ВНО-2019 на пункт тестирования в день экзамена:

– оригинал сертификата участника ВНО с голограммой;

– оригинал документа, серия и номер которого указаны в сертификате (паспорт или свидетельство о рождении);

– приглашение-пропуск.

Также стоит взять 2-3 ручки только черного цвета (именно такие сможет считать компьютер). Если нужно – можете взять воду в прозрачной бутылке без этикетки, так как их расценивают как место для "шпаргалки".



ВНО-2019