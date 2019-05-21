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      В Украине стартует ВНО-2019: что об этом известно

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      ВНО-2019
      ВНО-2019 / Photo by Ben Mullins on Unsplash

      ВНО-2019 в Украине стартует 21 мая. И начинается внешнее независимое оценивание с экзамена по математике.

      На него уже зарегистрировались 160 тысяч абитуриентов. Это выпускники средних школ, студенты колледжей и профтехучилищ.

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      Тест состоит из 33 заданий. По математике абитуриенты могут набрать максимум 62 балла.

      Уже через 2 дня, 23 мая, состоится оценивание по украинскому языку и литературе, и чуть позже, 4 июня – по истории Украины. Последний экзамен – по химии – 13 июня.

      В этом году ВНО будут сдавать более 350 тысяч абитуриентов. А в соцсетях работники образования устроили флешмоб. Фотографируются с пожеланиями успехов на тестированиях.

      График проведения ВНО-2019:

      Математика – 21 мая
      Украинский язык и литература – 23 мая
      Испанский, немецкий, французский языки – 27 мая
      Английский язык – 28 мая
      Физика – 30 мая
      История Украины – 4 июня
      Биология – 6 июня
      География – 11 июня
      Химия – 13 июня

      Что нужно взять для допуска к участию в ВНО-2019 на пункт тестирования в день экзамена:

      – оригинал сертификата участника ВНО с голограммой;
      – оригинал документа, серия и номер которого указаны в сертификате (паспорт или свидетельство о рождении);
      – приглашение-пропуск.

      Также стоит взять 2-3 ручки только черного цвета (именно такие сможет считать компьютер). Если нужно – можете взять воду в прозрачной бутылке без этикетки, так как их расценивают как место для "шпаргалки".

      зно-2019
      ВНО-2019

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Образование ВНА
      Источник: 24 канал
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