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      Все, что нужно знать о ВНО-2019

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      ВНО 2019 (ЗНО 2019) - документы, как и когда узнать результаты ВНО 2019
      Все, что нужно знать о ВНО-2019 / Коллаж 24 канала

      Первое ВНО в 2019 году начнется 21 мая – это будет тест по математике. Основная сессия продлится до 13 июня, а результаты всех экзаменов выпускники смогут узнать до 25-го июня. Какие документы нужно иметь с собой, когда приходить на тестирование, читайте в статье журналистов 24 канала.

      Если вы уже зарегистрировались на прохождение ВНО, то у вас есть право сдать тесты максимум по четырем предметам. Результаты ВНО по трем предметам выпускникам 2019 года зачтут как государственную итоговую аттестацию, тест переведут по шкале от 1 до 12 баллов.

      Читайте также: ВНО-2019: даты тестирования и перечень предметов

      В случае, если вы повторно сдаете тесты, то обязательными для вас будут только 3 предмета.

      Украинский язык и литература (обязательно)
      Математика или история Украины ХХ – начала ХХІ веков (один из двух предметов обязательно)
      Третий предмет на выбор (можно выбирать из восьми дисциплин – биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки).

      Когда произойдет тестирование?

      Основная сессия ВНО-2019 пройдет 21 мая – 13 июня.

      График проведения ЗНО-2019:

      Математика – 21 мая
      Украинский язык и литература – 23 мая
      Испанский, немецкий, французский языки – 27 мая
      Английский язык – 28 мая
      Физика – 30 мая
      История Украины – 4 июня
      Юиология – 6 июня
      География – 11 июня
      Химия – 13 июня

      Как получить приглашение-пропуск и узнать место проведения

      С 26 апреля на личных информационных страницах участников ВНО-2019 размещены приглашения-пропуска, где указаны адреса пунктов тестирования. До 20 мая необходимо самостоятельно сформировать и распечатать приглашение-пропуск со своей информационной страницы на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Этот документ обязателен для допуска на пункт тестирования!

      Читайте также: Проходной балл и льготное поступление: в МОН ответили на самые распространенные вопросы абитуриентов

      Получить доступ к персональной странице можно по номеру сертификата о регистрации для участия в ВНО и пин-кодом, указанным в нем.Такой сертификат должен был поступить участникам тестирования по почте. Адреса пунктов проведения ВНО-2019 – в мобильном приложении Мое ВНО.

      Какие документы нужны на ВНО?


      Для допуска к участию в ВНО-2019 на пункт тестирования в день экзамена необходимо взять с собой:

      – оригинал сертификата участника ЗНО с голограммой;
      – оригинал документа, серия и номер которого указаны в сертификате (паспорт или свидетельство о рождении);
      – приглашение-пропуск.

      Также стоит взять 2-3 ручки, но лишь черного цвета, ведь ручки другого цвета просто не считает компьютер. Можно принести с собой воду в прозрачной бутылке без этикетки.

      Когда будут известны результаты ЗНО-2019

      Результаты основной сессии ВНО-2019 по всем учебным предметам будут размещены на персональных информационных страницах участников тестирования до 25-го июня 2019 года:

      1) до 14 июня объявят результаты тестов по математике, украинскому языку и литературе, физике;

      2) до 20 июня – по биологии и иностранным языкам (английский, французский, испанский, немецкий);

      3) до 25 июня – по истории Украины, географии и химии.

      Дополнительная сессия ВНО – когда пройдет

      Зарегистрироваться для участия в дополнительном тестировании можно во время проведения основных тестов ЗНО-2019.

      На это имеют право те, кто не смог принять участие в основной сессии ВНО по следующим причинам:

      • болезнь в день проведения ВНО по определенному учебному предмету во время основной сессии;
      • стихийное бедствие (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, техногенная катастрофа и т. п) в день или накануне проведения ВНО по определенному предмету;
      • похищение одного из документов, необходимых для допуска на пункт ВНО, но не ранее чем за пять календарных дней до дня тестирования по предмету;
      • смерть родственников (кровных или мужа / жены), которая совпала с проведением тестов, но не ранее чем за семь календарных дней до ЗНО.
      • участие в международных и всеукраинских соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, проводимых министерствами образования и науки, культуры или молодежи и спорта в дни тестирования;
      • резкое ухудшение состояния здоровья во время участия в тестировании на одном из пунктов ВНО и невозможность завершить экзамен;
      • нарушения процедуры проведения ВНО в ходе тестирования, что подтверждено решением регламентной комиссии.

      Читайте также: Важные изменения в процедуре ВНО: объяснение министра образования Гриневич

      Сделать заявку на дополнительную сесию вы можете не позднее 5 рабочих дней и подать заявление в региональный центр – вместе с документом, подтверждающим причину неучастия в основной сессии.

      В 2019 дополнительная сессия ВНО будет проведена с 26 июня по 12 июля.

      Математика – 26 июня
      Немецкий язык – 27 июня
      Французский язык – 1 июля
      Испанский язык – 2 июля
      Украинский язык и литература – 3 июля
      Физика – 4 июля
      Английский язык – 5 июля
      История Украины – 8 июля
      Биология – 9 июля
      География – 10 июля
      Химия – 11 июля

      Главние даты ВНО-2019, смотрите инфографику:
      Головні дати ЗНО-2019 – інфографіка
      Как пройдет ВНО-2019 – инфографика

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Образование Министерство образования и науки Украины ВНА
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