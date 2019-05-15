Все, что нужно знать о ВНО-2019
Первое ВНО в 2019 году начнется 21 мая – это будет тест по математике. Основная сессия продлится до 13 июня, а результаты всех экзаменов выпускники смогут узнать до 25-го июня. Какие документы нужно иметь с собой, когда приходить на тестирование, читайте в статье журналистов 24 канала.
Если вы уже зарегистрировались на прохождение ВНО, то у вас есть право сдать тесты максимум по четырем предметам. Результаты ВНО по трем предметам выпускникам 2019 года зачтут как государственную итоговую аттестацию, тест переведут по шкале от 1 до 12 баллов.
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В случае, если вы повторно сдаете тесты, то обязательными для вас будут только 3 предмета.
Украинский язык и литература (обязательно)
Математика или история Украины ХХ – начала ХХІ веков (один из двух предметов обязательно)
Третий предмет на выбор (можно выбирать из восьми дисциплин – биология, география, физика, химия, английский, испанский, немецкий и французский языки).
Когда произойдет тестирование?
Основная сессия ВНО-2019 пройдет 21 мая – 13 июня.
График проведения ЗНО-2019:
Математика – 21 мая
Украинский язык и литература – 23 мая
Испанский, немецкий, французский языки – 27 мая
Английский язык – 28 мая
Физика – 30 мая
История Украины – 4 июня
Юиология – 6 июня
География – 11 июня
Химия – 13 июня
Как получить приглашение-пропуск и узнать место проведения
С 26 апреля на личных информационных страницах участников ВНО-2019 размещены приглашения-пропуска, где указаны адреса пунктов тестирования. До 20 мая необходимо самостоятельно сформировать и распечатать приглашение-пропуск со своей информационной страницы на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Этот документ обязателен для допуска на пункт тестирования!
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Получить доступ к персональной странице можно по номеру сертификата о регистрации для участия в ВНО и пин-кодом, указанным в нем.Такой сертификат должен был поступить участникам тестирования по почте. Адреса пунктов проведения ВНО-2019 – в мобильном приложении Мое ВНО.
Какие документы нужны на ВНО?
Для допуска к участию в ВНО-2019 на пункт тестирования в день экзамена необходимо взять с собой:
– оригинал сертификата участника ЗНО с голограммой;
– оригинал документа, серия и номер которого указаны в сертификате (паспорт или свидетельство о рождении);
– приглашение-пропуск.
Также стоит взять 2-3 ручки, но лишь черного цвета, ведь ручки другого цвета просто не считает компьютер. Можно принести с собой воду в прозрачной бутылке без этикетки.
Когда будут известны результаты ЗНО-2019
Результаты основной сессии ВНО-2019 по всем учебным предметам будут размещены на персональных информационных страницах участников тестирования до 25-го июня 2019 года:
1) до 14 июня объявят результаты тестов по математике, украинскому языку и литературе, физике;
2) до 20 июня – по биологии и иностранным языкам (английский, французский, испанский, немецкий);
3) до 25 июня – по истории Украины, географии и химии.
Дополнительная сессия ВНО – когда пройдет
Зарегистрироваться для участия в дополнительном тестировании можно во время проведения основных тестов ЗНО-2019.
На это имеют право те, кто не смог принять участие в основной сессии ВНО по следующим причинам:
- болезнь в день проведения ВНО по определенному учебному предмету во время основной сессии;
- стихийное бедствие (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия, техногенная катастрофа и т. п) в день или накануне проведения ВНО по определенному предмету;
- похищение одного из документов, необходимых для допуска на пункт ВНО, но не ранее чем за пять календарных дней до дня тестирования по предмету;
- смерть родственников (кровных или мужа / жены), которая совпала с проведением тестов, но не ранее чем за семь календарных дней до ЗНО.
- участие в международных и всеукраинских соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, проводимых министерствами образования и науки, культуры или молодежи и спорта в дни тестирования;
- резкое ухудшение состояния здоровья во время участия в тестировании на одном из пунктов ВНО и невозможность завершить экзамен;
- нарушения процедуры проведения ВНО в ходе тестирования, что подтверждено решением регламентной комиссии.
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Сделать заявку на дополнительную сесию вы можете не позднее 5 рабочих дней и подать заявление в региональный центр – вместе с документом, подтверждающим причину неучастия в основной сессии.
В 2019 дополнительная сессия ВНО будет проведена с 26 июня по 12 июля.
Математика – 26 июня
Немецкий язык – 27 июня
Французский язык – 1 июля
Испанский язык – 2 июля
Украинский язык и литература – 3 июля
Физика – 4 июля
Английский язык – 5 июля
История Украины – 8 июля
Биология – 9 июля
География – 10 июля
Химия – 11 июля
Главние даты ВНО-2019, смотрите инфографику:
Как пройдет ВНО-2019 – инфографика