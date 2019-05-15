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      Все, що потрібно знати про ЗНО-2019

      1912 Читать новость на русском
      ЗНО 2019 - документи, як та коли дізнатися результати ЗНО 2019
      Все, що потрібно знати про ЗНО-2019 / Колаж 24 каналу

      Перше ЗНО у 2019 році розпочнеться 21 травня – це буде тест із математики. Основна сесія триватиме до 13 червня, а результати всіх іспитів випускники зможуть дізнатися до 25-го червня. Які документи потрібно мати з собою, коли приходити на тестування, читайте у статті журналістів 24 каналу.

      Якщо ви вже зареєструвались на проходження ЗНО, то у вас є право скласти тести максимум із чотирьох предметів. Результати ЗНО з трьох предметів випускникам 2019 року зарахують як державну підсумкову атестацію, тест переведуть на шкалу від 1 до 12 балів.

      Читайте також: ЗНО-2019: дати тестування і перелік предметів

      У випадку, якщо ви повторно складаєте тести, то обов'язковими для вас будуть лише 3 предмети.

      Українська мова та література (обов'язково)
      Математика або історія України ХХ – початку ХХІ століть (один з двох предметів обов'язково)
      Третій предмет на вибір (можна обирати з восьми дисциплін – біологія, географія, фізика, хімія, англійська, іспанська, німецька та французька мови).

      Коли відбудеться тестування?

      Основна сесія ЗНО-2019 пройде 21 травня – 13 червня.

      Графік проведення ЗНО-2019:

      Математика – 21 травня
      Українська мова та література – 23 травня
      Іспанська, німецька, французька мови – 27 травня
      Англійська мова – 28 травня
      Фізика – 30 травня
      Історія України – 4 червня
      Юіологія – 6 червня
      Географія – 11 червня
      Хімія – 13 червня

      Як отримати запрошення-перепустку та дізнатись місце проведення

      З 26 квітня на особистих інформаційних сторінках учасників ЗНО-2019 розміщені запрошення-перепустки, де вказані адреси пунктів тестування. До 20 травня необхідно самостійно сформувати і роздрукувати запрошення-перепустку зі своєї інформаційної сторінки на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Цей документ обов'язковий для допуску на пункт тестування!

      Читайте також: Прохідний бал і пільговий вступ: в МОН відповіли на найпоширеніші запитання абітурієнтів

      Отримати доступ до персональної сторінки можна за номером сертифіката про реєстрацію для участі в ЗНО та пін-кодом, зазначеним в ньому.Такий сертифікат повинен був надійти учасникам тестування поштою. Адреси пунктів проведення ЗНО-2019 – в мобільному додатку Моє ЗНО.

      Які документи потрібні на ЗНО?

      Для допуску до участі в ЗНО-2019 на пункт тестування в день іспиту необхідно взяти з собою:

      – оригінал сертифіката учасника ЗНО з голограмою;
      – оригінал документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті (паспорт або свідоцтво про народження);
      – запрошення-перепустку.

      Також варто взяти 2-3 ручки, але лише чорного кольору, адже ручки іншого кольору просто не зчитає комп'ютер. Можна принести з собою воду – у прозорій пляшці без етикетки.

      Коли будуть відомі результати ЗНО-2019

      Результати основної сесії ЗНО-2019 з усіх навчальних предметів будуть розміщені на особистих інформаційних сторінках учасників тестування до 25-го червня 2019 року:

      1) до 14 червня оголосять результати тестів з математики, української мови та літератури, фізики;

      2) до 20 червня – з біології та іноземних мов (англійська, французька, іспанська, німецька);

      3) до 25 червня – з історії України, географії та хімії.

      Додаткова сесія ЗНО – коли пройде

      Зареєструватися для участі в додатковому тестуванні можна під час проведення основних тестів ЗНО-2019.

      На це мають право ті, хто не зміг взяти участь в основній сесії ЗНО з наступних причин:

      • хвороба в день проведення ЗНО з певного навчального предмета під час основної сесії;
      • стихійне лихо (пожежа, повінь, землетрус, військові дії, техногенна катастрофа тощо) в день або напередодні проведення ЗНО з певного предмету;
      • викрадення одного з документів, необхідних для допуску на пункт ЗНО, але не раніше ніж за п'ять календарних днів до дня тестування з предмету;
      • смерть родичів (кровних або чоловіка / дружини), яка збіглася з проведенням тестів, але не раніше ніж за сім календарних днів до ЗНО.
      • участь у міжнародних і всеукраїнських змаганнях, конкурсах, олімпіадах, що проводяться міністерствами освіти і науки, культури або молоді та спорту в дні тестування;
      • різке погіршення стану здоров'я під час участі в тестуванні на одному з пунктів ЗНО і неможливість завершити іспит;
      • порушення процедури проведення ЗНО в ході тестування, що підтверджено рішенням регламентної комісії.

      Читайте також: Важливі зміни у процедурі ЗНО: пояснення міністра освіти Гриневич

      Зробити заявку на додаткову сесю ви можете не пізніше 5 робочих днів та подати заяву в регіональний центр – разом з документом, що підтверджує причину неучасті в основній сесії.

      У 2019 додаткову сесію ЗНО буде проведено з 26 червня по 12 липня.

      Математика – 26 червня
      Німецька мова – 27 червня
      Французька мова – 1 липня
      Іспанська мова – 2 липня
      Українська мова та література – 3 липня
      Фізика – 4 липня
      Англійська мова – 5 липня
      Історія України – 8 липня
      Біологія – 9 липня
      Географія – 10 липня
      Хімія – 11 липня

      Основні дати ЗНО-2019, дивіться інфографіку:
      Основні дати ЗНО-2019 – інфографіка
      Як пройде ЗНО-2019 – інфографіка

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      Теги: Новини України Освіта Міністерство освіти та науки України ЗНО
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