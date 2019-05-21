В Україні стартувало ЗНО-2019: що про це відомо

ЗНО-2019 в Україні стартує 21 травня. І розпочинається зовнішнє незалежне оцінювання із іспиту з математики.

На нього вже зареєструвалися 160 тисяч абітурієнтів. Це випускники середніх шкіл, студенти коледжів та профтехучилищ.

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Тест складається з 33 завдань. З математики абітурієнти можуть набрати максимум 62 бали.

Вже за 2 дні, 23 травня, відбудеться оцінювання з української мови і літератури, і трохи згодом, 4 червня, – з Історії України. Останній іспит – з хімії – 13 червня.

Цього року ЗНО складатимуть понад 350 тисяч абітурієнтів. А в соцмережах працівники освіти влаштували флешмоб. Фотографуються з побажаннями успіхів на тестуваннях.

Графік проведення ЗНО-2019:

Математика – 21 травня

Українська мова та література – 23 травня

Іспанська, німецька, французька мови – 27 травня

Англійська мова – 28 травня

Фізика – 30 травня

Історія України – 4 червня

Біологія – 6 червня

Географія – 11 червня

Хімія – 13 червня

Що треба взяти для допуску до участі в ЗНО-2019 на пункт тестування в день іспиту:

– оригінал сертифіката учасника ЗНО з голограмою;

– оригінал документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті (паспорт або свідоцтво про народження);

– запрошення-перепустку.

Також варто взяти 2-3 ручки лише чорного кольору (саме такі зможе зчитати комп'ютер). Якщо потрібно – можте взяти воду, але у прозорій пляшці і без етикетки, адже їх розцінюють як місце для "шпаргалки".

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ЗНО-2019