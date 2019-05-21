В Україні стартувало ЗНО-2019: що про це відомо
ЗНО-2019 в Україні стартує 21 травня. І розпочинається зовнішнє незалежне оцінювання із іспиту з математики.
На нього вже зареєструвалися 160 тисяч абітурієнтів. Це випускники середніх шкіл, студенти коледжів та профтехучилищ.
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Тест складається з 33 завдань. З математики абітурієнти можуть набрати максимум 62 бали.
Вже за 2 дні, 23 травня, відбудеться оцінювання з української мови і літератури, і трохи згодом, 4 червня, – з Історії України. Останній іспит – з хімії – 13 червня.
Цього року ЗНО складатимуть понад 350 тисяч абітурієнтів. А в соцмережах працівники освіти влаштували флешмоб. Фотографуються з побажаннями успіхів на тестуваннях.
Графік проведення ЗНО-2019:
Математика – 21 травня
Українська мова та література – 23 травня
Іспанська, німецька, французька мови – 27 травня
Англійська мова – 28 травня
Фізика – 30 травня
Історія України – 4 червня
Біологія – 6 червня
Географія – 11 червня
Хімія – 13 червня
Що треба взяти для допуску до участі в ЗНО-2019 на пункт тестування в день іспиту:
– оригінал сертифіката учасника ЗНО з голограмою;
– оригінал документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті (паспорт або свідоцтво про народження);
– запрошення-перепустку.
Також варто взяти 2-3 ручки лише чорного кольору (саме такі зможе зчитати комп'ютер). Якщо потрібно – можте взяти воду, але у прозорій пляшці і без етикетки, адже їх розцінюють як місце для "шпаргалки".
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