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      В Україні стартувало ЗНО-2019: що про це відомо

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      ЗНО-2019
      ЗНО-2019 / Photo by Ben Mullins on Unsplash

      ЗНО-2019 в Україні стартує 21 травня. І розпочинається зовнішнє незалежне оцінювання із іспиту з математики.

      На нього вже зареєструвалися 160 тисяч абітурієнтів. Це випускники середніх шкіл, студенти коледжів та профтехучилищ.

      Читайте також: Все, що потрібно знати про ЗНО-2019

      Тест складається з 33 завдань. З математики абітурієнти можуть набрати максимум 62 бали.

      Вже за 2 дні, 23 травня, відбудеться оцінювання з української мови і літератури, і трохи згодом, 4 червня, – з Історії України. Останній іспит – з хімії – 13 червня.

      Цього року ЗНО складатимуть понад 350 тисяч абітурієнтів. А в соцмережах працівники освіти влаштували флешмоб. Фотографуються з побажаннями успіхів на тестуваннях.

      Графік проведення ЗНО-2019:

      Математика – 21 травня
      Українська мова та література – 23 травня
      Іспанська, німецька, французька мови – 27 травня
      Англійська мова – 28 травня
      Фізика – 30 травня
      Історія України – 4 червня
      Біологія – 6 червня
      Географія – 11 червня
      Хімія – 13 червня

      Що треба взяти для допуску до участі в ЗНО-2019 на пункт тестування в день іспиту:

      – оригінал сертифіката учасника ЗНО з голограмою;
      – оригінал документа, серія та номер якого зазначені в сертифікаті (паспорт або свідоцтво про народження);
      – запрошення-перепустку.

      Також варто взяти 2-3 ручки лише чорного кольору (саме такі зможе зчитати комп'ютер). Якщо потрібно – можте взяти воду, але у прозорій пляшці і без етикетки, адже їх розцінюють як місце для "шпаргалки".

      Читайте також: ЗНО-2019: дати тестування і перелік предметів

      зно-2019
      ЗНО-2019

      blog_ava
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      Теги: Новини України ЗНО Освіта
      Джерело: 24 канал
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