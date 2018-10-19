В Украине строят новый центр разведки: подробности

Глава СНБО Александр Турчинов заложил символическую капсулу в фундамент нового разведывательного центра европейского уровня. Здание станет новой штаб-квартирой украинской внешней разведки.

Об этом информирует пресс-служба СНБО Украины.

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Несмотря на агрессию, войну, мы реформируем сектор безопасности и обороны, вводя стандарты НАТО. Сегодня начато строительство современного разведцентра европейского уровня,

– отметил Турчинов.

Секретарь СНБО заложил символическую капсулу в фундамент центра и рассказал, от чего зависит будущее украинской разведки.

"Любая современная техника и технологии, любое оружие не работает без профессионалов, которые обеспечивают реализацию поставленных государством задач. Именно от вашего профессионализма, патриотизма, ответственности и героизма зависит будущее украинской разведки и наш путь к победе", – подчеркнул глава координационного органа.

По его словам, сейчас отрабатывается передовая технология космической разведки с использованием наработок отечественных специалистов, серьезные шаги сделаны в кибернетической и других составляющих разведывательной деятельности.

Чем занимается Служба внешней разведки (СВР) Украины? Это госорган, который осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах. Также СВР принимает активное участие в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечивает безопасность учреждений и граждан Украины за границей. Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно Президенту Украины.