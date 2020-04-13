В Украине упростили регистрацию безработных: детали

Государственная служба занятости Украины упростила процедуру подачи документов в центры занятости для регистрации безработных. Отныне заявление в центр занятости можно отправить по электронной почте.

Чтобы зарегистрироваться в центре, следует заполнить два заявления: о предоставлении статуса безработного и назначении пособия по безработице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Раньше Что будет с выплатами по безработице в период карантина

Мы облегчили процедуру подачи документов в центры занятости. Теперь это очень просто,

– отмечают в центре занятости.

Для того, чтобы отправить заявку по электронной почте, надо:

Заполнить заявления собственноручно по образцу и сфотографировать или отсканировать их. Далее отправить на email центра занятости, где вы планируете состоять на учете.

В теме письма следует указать вашу фамилию, имя, отчество. Электронные ящики центров занятости есть по ссылке.

Если же у вас есть техническая возможность, загрузите заявления, распечатайте и заполните их. Подпишите собственноручно, отсканируйте (или сфотографируйте) и пришлите на email центра занятости. Так же укажите в теме письма вашу фамилию, имя, отчество.

Ждите уведомления от центра занятости насчет принятого решения.



Как подать документы в центр занятости по упрощенной процедуре: инструкция

Обратите внимание! Вы можете также подать заявление через ящик для корреспонденции в центре занятости. В течение 10 дней после завершения карантина в центр занятости необходимо будет подать оригиналы ваших документов.