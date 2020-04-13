В Україні спростили реєстрацію безробітних: деталі
Державна служба зайнятості України спростила процедуру подання документів до центрів зайнятості для реєстрації безробітних. Відтепер заяву до центру зайнятості можна надіслати електронною поштою.
Аби зареєструватися у центрі слід заповнити дві заяви: про надання статусу безробітного та про призначення допомоги по безробіттю. Про це повідомляє пресслужба відомства.
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Ми полегшили процедуру подання документів до центрів зайнятості. Відтепер це дуже просто,
– зауважують у центрі зайнятості.
Для того, щоб відправити заявку електронною поштою, треба:
- Заповнити заяви власноруч за зразком і сфотографувати або відсканувати їх. Далі – надіслати на email центру зайнятості, де Ви плануєте перебувати на обліку.
- У темі листа слід зазначити ваше прізвище, ім’я, по батькові. Електронні скриньки центрів зайнятості є за посиланням.
- Якщо ж у вас є технічна можливість, завантажте заяви, видрукуйте та заповніть їх. Підпишіть власноруч, відскануйте (чи сфотографуйте) і надішліть на email центру зайнятості. Так само вкажіть у темі листа ваше прізвище, ім’я, по батькові.
- Чекайте повідомлення від центру зайнятості щодо ухваленого рішення.
Як подати документи у центр зайнятості за спрощеною процедурою: інструкція
Зверніть увагу! Ви можете також подати ваші заяви через скриньку для кореспонденції у центрі зайнятості. Упродовж 10 днів після завершення карантину до центру зайнятості необхідно буде подати оригінали ваших документів.
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