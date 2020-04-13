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      В Україні спростили реєстрацію безробітних: деталі

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      В Україні спростили реєстрацію безробітних / Ілюстративне фото / Pixabay

      Державна служба зайнятості України спростила процедуру подання документів до центрів зайнятості для реєстрації безробітних. Відтепер заяву до центру зайнятості можна надіслати електронною поштою.

      Аби зареєструватися у центрі слід заповнити дві заяви: про надання статусу безробітного та про призначення допомоги по безробіттю. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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      Ми полегшили процедуру подання документів до центрів зайнятості. Відтепер це дуже просто,
      – зауважують у центрі зайнятості.

      Для того, щоб відправити заявку електронною поштою, треба:

      • Заповнити заяви власноруч за зразком і сфотографувати або відсканувати їх. Далі – надіслати на email центру зайнятості, де Ви плануєте перебувати на обліку.
      • У темі листа слід зазначити ваше прізвище, ім’я, по батькові. Електронні скриньки центрів зайнятості є за посиланням.
      • Якщо ж у вас є технічна можливість, завантажте заяви, видрукуйте та заповніть їх. Підпишіть власноруч, відскануйте (чи сфотографуйте) і надішліть на email центру зайнятості. Так само вкажіть у темі листа ваше прізвище, ім’я, по батькові.
      • Чекайте повідомлення від центру зайнятості щодо ухваленого рішення.


      Як подати документи у центр зайнятості за спрощеною процедурою: інструкція

      Зверніть увагу! Ви можете також подати ваші заяви через скриньку для кореспонденції у центрі зайнятості. Упродовж 10 днів після завершення карантину до центру зайнятості необхідно буде подати оригінали ваших документів.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Світова криза 2020 Карантин в Україні 2020 Безробіття
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