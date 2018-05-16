В Украине упростят процедуру похорон

Верховная Рада Украины намерена внести изменения в закон Украины и упростить процедуру похорон.

Об этом сообщает "Интерфакс".

За изменения в закон в первом чтении проголосовали 235 народных депутатов на пленарном заседании в среду.

Читайте также: В суде разъяснили ситуацию с разрешением на похороны человека

Законопроект предлагает исключить из закона Украины "О судебной экспертизе" положение, согласно которому основанием проведения судебной экспертизы является соответствующее судебное решение или решение органов досудебного расследования, или договор с экспертом или экспертного учреждения, если экспертиза проводится по заказу других лиц.

Как отмечается в пояснительной записке, положение об обязательном обращении следователя в суд для получения экспертного заключения усложняет процедуру похорон.