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В Украине упростят процедуру похорон

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В Украине упростят процедуру похорон
В Украине упростят процедуру похорон / 24 Канал

Верховная Рада Украины намерена внести изменения в закон Украины и упростить процедуру похорон.

Об этом сообщает "Интерфакс".

За изменения в закон в первом чтении проголосовали 235 народных депутатов на пленарном заседании в среду.

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Законопроект предлагает исключить из закона Украины "О судебной экспертизе" положение, согласно которому основанием проведения судебной экспертизы является соответствующее судебное решение или решение органов досудебного расследования, или договор с экспертом или экспертного учреждения, если экспертиза проводится по заказу других лиц.

Как отмечается в пояснительной записке, положение об обязательном обращении следователя в суд для получения экспертного заключения усложняет процедуру похорон.

Теги: Новости Украины Законопроект Верховная Рада
Источник: 24 Канал
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