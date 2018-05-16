В Україні спростять процедуру похорону
Верховна Рада України має намір внести зміни до закону України та спростити процедуру похорону.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
За зміни до закону у першому читанні проголосували 235 народних депутатів на пленарному засіданні в середу, 16 травня.
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Нардепи пропонують виключити із закону України "Про судову експертизу" положення, згідно з яким основою проведення судової експертизи є відповідне судове рішення або рішення органів досудового розслідування, або договір з експертом або експертної установи, якщо експертизу проводять на замовлення інших осіб.
Як наголошується в пояснювальній записці, положення про обов'язкове звернення слідчого до суду для отримання експертного висновку ускладнює процедуру похорону.
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