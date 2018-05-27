В Украине установили новый рекорд по пассажировместимости "Запорожца": видео

В Запорожье установили новый рекорд по пассажировместимости автомобиля "Запорожец". Туда влезло 17 человек.

26 мая в Запорожье во время ретро-автофестиваля "Запорожские врата" его участники устроили традиционные испытания по пассажировместимости легенды отечественного автопрома – миниатюрного автомобиля "Запорожец – 968м", передает "Интерфакс".

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Отмечается, что в салон "Запорожца" вместилось 17 человек, среди которых мужчины, женщины и несколько подростков.

К слову, за два предыдущих года в ходе фестиваля запорожцы уже устанавливали национальные рекорды, массово сев в салоне малолитражки. Так, в 2016 году в "Запорожце" поместилось 13 человек, а в 2017 – 14.

Я рассчитал все на бумаге: если сиденье подвинуть вперед максимально, то туда влезет больше людей. Вместимость машины просто феерическая. То есть, в машине было 17 человек, а я завел двигатель!

– рассказал владелец автомобиля Никита Литвин.

Он добавил, если бы один человек подвинул ногу, автомобиль бы поехал.

Видео нового рекорда Украины: