В Україні встановили новий рекорд з пасажиромісткості "Запорожця": відео

У Запоріжжі встановили новий рекорд з пасажиромісткості автомобіля "Запорожець". Туди влізло 17 осіб.

26 травня у Запоріжжі під час ретро-автофестивалю "Запорізькі врата" його учасники влаштували традиційні випробування пасажиромісткості легенди вітчизняного автопрому – мініатюрного автомобіля "Запорожець - 968м", передає "Інтерфакс".

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Зазначається, що в салон "Запорожця" вмістилося 17 осіб, серед яких чоловіки, жінки і кілька підлітків.

До слова, за два попередні роки в ході фестивалю запорожці вже встановлювали національні рекорди, масово сівши в салоні малолітражки. Так, у 2016 році в "Запорожці" помістилося 13 осіб, а в 2017 – 14.

Я розрахував все на папері: якщо сидіння посунути вперед максимально, то туди влізе більше людей. Місткість машини просто феєрична. Тобто, у машині було 17 осіб, а я завів двигун!

– розповів власник автівки Микита Литвин.

Він додав, якби одна людина посунула ногу, авто б поїхало.

Відео нового рекорду України: