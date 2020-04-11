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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Украине увеличилось количество попыток рейдерства, – Малюська

      - Читати новину українською
      За час дії карантину в Україні зросла кількість спроб рейдерства / epravda.com.ua

      Для предотвращения распространения коронавируса с 12 марта в Украине внедрили общенациональный карантин. За время действия ограничений увеличилось количество попыток рейдерства.

      Про активізацію зловмисників під час карантину повідомив у фейсбуці міністр юстиції Денис Малюська.

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      За його словами, "чи зниження ділової активності, чи то нудьга" призвели до того, що в Україні зросла кількість спроб рейдерства.

      Вчора (10 квітня – 24 канал) повернули 10 квартир, які перед цим, ймовірно, хакери, вкрали у Міноборони, – повідомив Малюська.

      Він пояснив, що зловмисники внесли зміни до реєстраційних даних київських квартир від імені реєстратора в Миколаївській області.

      До слова, 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня. Крім того, Рада посилила кримінальну та адміністративну відповідальність за недотримання карантину. Порушникам загрожує штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

      відповідальність порушення карантну коронавірус україна закон
      Яка відповідальність за порушення карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Николаева Міністерство оборони України Денис Малюська Министерство юстиции Карантин в Украине 2020 Новости Украины
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