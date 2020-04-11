В Украине увеличилось количество попыток рейдерства, – Малюська
Для предотвращения распространения коронавируса с 12 марта в Украине внедрили общенациональный карантин. За время действия ограничений увеличилось количество попыток рейдерства.
Про активізацію зловмисників під час карантину повідомив у фейсбуці міністр юстиції Денис Малюська.
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За його словами, "чи зниження ділової активності, чи то нудьга" призвели до того, що в Україні зросла кількість спроб рейдерства.
Вчора (10 квітня – 24 канал) повернули 10 квартир, які перед цим, ймовірно, хакери, вкрали у Міноборони, – повідомив Малюська.
Він пояснив, що зловмисники внесли зміни до реєстраційних даних київських квартир від імені реєстратора в Миколаївській області.
До слова, 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня. Крім того, Рада посилила кримінальну та адміністративну відповідальність за недотримання карантину. Порушникам загрожує штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.
Яка відповідальність за порушення карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу
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