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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      В Україні зросла кількість спроб рейдерства, – Малюська

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      За час дії карантину в Україні зросла кількість спроб рейдерства / epravda.com.ua

      Для запобігання поширенню коронавірусу з 12 березня в Україні впровадили загальнонаціональний карантин. За час дії обмежень збільшилася кількість спроб рейдерства.

      Про активізацію зловмисників під час карантину повідомив у фейсбуці міністр юстиції Денис Малюська.

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      За його словами, "чи зниження ділової активності, чи то нудьга" призвели до того, що в Україні зросла кількість спроб рейдерства.

      Вчора (10 квітня – 24 канал) повернули 10 квартир, які перед цим, ймовірно, хакери, вкрали у Міноборони, – повідомив Малюська.

      Він пояснив, що зловмисники внесли зміни до реєстраційних даних київських квартир від імені реєстратора в Миколаївській області.

      До слова, 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня. Крім того, Рада посилила кримінальну та адміністративну відповідальність за недотримання карантину. Порушникам загрожує штраф від 17 до 51 тисячі гривень, а також арешт на пів року, або позбавлення волі до 3 років.

      відповідальність порушення карантну коронавірус україна закон
      Яка відповідальність за порушення карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Миколаєва Міністерство оборони України Денис Малюська Міністерство юстиції Карантин в Україні 2020 Новини України
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