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      В Украине впервые возбудили уголовное дело за незаконное пересечение границы

      195 Читати новину українською
      В Украине впервые возбудили уголовное дело за незаконное пересечение границы
      В Украине впервые возбудили уголовное дело за незаконное пересечение границы / prm.ua

      В Украине открыли первое уголовное производство за незаконное пересечение государственной границы.

      Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал у себя на Facebook-странице.

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      Известно, что 11 декабря 32-летний гражданин Молдовы пытался попасть в Украину, минуя пункты пропуска. Более того, ранее ему уже запретили въезд на 10 лет.

      Во время незаконного пересечения его задержали и передали Службе безопасности Украины. Как сообщает Петр Цигикал, мужчине может грозить заключение до 3 лет.

      Уверен, что после наработки следственной и судебной практики количество таких уголовных производств значительно увеличится. Криминализация этого деяния в условиях российской агрессии против Украины дала эффективный юридический механизм противостояния этому опасному общественному явлению,
      — добавил председатель ГНСУ.

       

      Теги: Новости Украины СБУ Государственная таможенная служба Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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