В Украине впервые возбудили уголовное дело за незаконное пересечение границы

В Украине открыли первое уголовное производство за незаконное пересечение государственной границы.

Об этом сообщил председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал у себя на Facebook-странице.

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Известно, что 11 декабря 32-летний гражданин Молдовы пытался попасть в Украину, минуя пункты пропуска. Более того, ранее ему уже запретили въезд на 10 лет.

Во время незаконного пересечения его задержали и передали Службе безопасности Украины. Как сообщает Петр Цигикал, мужчине может грозить заключение до 3 лет.

Уверен, что после наработки следственной и судебной практики количество таких уголовных производств значительно увеличится. Криминализация этого деяния в условиях российской агрессии против Украины дала эффективный юридический механизм противостояния этому опасному общественному явлению,

— добавил председатель ГНСУ.