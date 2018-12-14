На Запорожье судья на заседании показала адвокату дулю: фото и видео

В Запорожской области служитель Фемиды районного суда эмоционально отреагировала на ведение адвокатом видеосъемки судебного заседания по уголовному делу.

Об этом сообщил адвокат Сергей Галчанский у себя на Facebook-странице.

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Судья Лариса Щербань эмоционально реагировала на ведение адвокатом видеосъемки судебного заседания. Она нецензурно ругалась, угрожала разбить аппаратуру и даже показала фигу.

Я не хочу, чтобы вы меня снимали! Вы меня слышите, или нет?! Я выбью сейчас вашу эту аппаратуру!

– говорит судья на видео.

Внимание видео содержит нецензурную лексику: 18+

Следует отметить, что Ореховский райсуд уже отреагировал на конфликт и распространил специальное заявление на Facebook-странице, в котором "решительно осудил и назвал "недопустимым и неэтичным" поведение судьи Ларисы Щербань. Более того, жалобу подали на обоих – и на судью, и на адвоката.

Общее собрание судей Ореховского районного суда Запорожской области решило обратиться с дисциплинарными жалобами на действия судьи Ларисы Щербань и адвоката Сергея Галчанского в установленном законом порядке,

– указано в сообщении.