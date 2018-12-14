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      На Запорожье судья на заседании показала адвокату дулю: фото и видео

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      На Запорожье судья на заседании показала адвокату дулю
      На Запорожье судья на заседании показала адвокату дулю / Фото из открытых источников

      В Запорожской области служитель Фемиды районного суда эмоционально отреагировала на ведение адвокатом видеосъемки судебного заседания по уголовному делу.

      Об этом сообщил адвокат Сергей Галчанский у себя на Facebook-странице.

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      Судья Лариса Щербань эмоционально реагировала на ведение адвокатом видеосъемки судебного заседания. Она нецензурно ругалась, угрожала разбить аппаратуру и даже показала фигу.

      Я не хочу, чтобы вы меня снимали! Вы меня слышите, или нет?! Я выбью сейчас вашу эту аппаратуру!
      – говорит судья на видео.

      Внимание видео содержит нецензурную лексику: 18+

      Следует отметить, что Ореховский райсуд уже отреагировал на конфликт и распространил специальное заявление на Facebook-странице, в котором "решительно осудил и назвал "недопустимым и неэтичным" поведение судьи Ларисы Щербань. Более того, жалобу подали на обоих – и на судью, и на адвоката.

      Общее собрание судей Ореховского районного суда Запорожской области решило обратиться с дисциплинарными жалобами на действия судьи Ларисы Щербань и адвоката Сергея Галчанского в установленном законом порядке,
      – указано в сообщении.

       

      Теги: Новости Украины Курьезные новости Судьи Новости Запорожья
      Источник: 24 канал
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