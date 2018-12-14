На Запорожье судья на заседании показала адвокату дулю: фото и видео
В Запорожской области служитель Фемиды районного суда эмоционально отреагировала на ведение адвокатом видеосъемки судебного заседания по уголовному делу.
Об этом сообщил адвокат Сергей Галчанский у себя на Facebook-странице.
Читайте также: В Одесской области полиция ищет вора, который украл гирлянду с главной елки города
Судья Лариса Щербань эмоционально реагировала на ведение адвокатом видеосъемки судебного заседания. Она нецензурно ругалась, угрожала разбить аппаратуру и даже показала фигу.
Я не хочу, чтобы вы меня снимали! Вы меня слышите, или нет?! Я выбью сейчас вашу эту аппаратуру!
– говорит судья на видео.
Внимание видео содержит нецензурную лексику: 18+
Следует отметить, что Ореховский райсуд уже отреагировал на конфликт и распространил специальное заявление на Facebook-странице, в котором "решительно осудил и назвал "недопустимым и неэтичным" поведение судьи Ларисы Щербань. Более того, жалобу подали на обоих – и на судью, и на адвоката.
Общее собрание судей Ореховского районного суда Запорожской области решило обратиться с дисциплинарными жалобами на действия судьи Ларисы Щербань и адвоката Сергея Галчанского в установленном законом порядке,
– указано в сообщении.