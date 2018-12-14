15:05
14 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Інноваційна медицина РФ. Попрошайка Кадиров
      Вєсті Кремля
      21:31, 13 грудня
      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
      Вєсті.UA
      20:46, 12 грудня
      Як іноземці безкарно грабують українську землю і заробляють на цьому мільйони
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ГРИП В УКРАЇНІ

      На Запоріжжі суддя на засіданні показала адвокату дулю: фото та відео

      435 Читать новость на русском
      На Запоріжжі суддя на засіданні показала адвокату дулю
      На Запоріжжі суддя на засіданні показала адвокату дулю / Фото з відкритих джерел

      У Запорізькій області служителька Феміди районного суду емоційно відреагувала на ведення адвокатом відеозйомки судового засідання щодо кримінальної справи.

      Про це повідомив адвокат Сергій Галчанський у себе на Facebook-сторінці.

      Читайте також: На Одещині поліція шукає крадія, який поцупив гірлянду з головної ялинки міста

      Суддя Лариса Щербань емоційно реагувала на ведення адвокатом відеозйомки судового засідання. Вона нецензурно лаялася, погрожувала розбити апаратуру і навіть показала дулю.

      Я не хочу, щоб ви мене знімали! Ви мене чуєте, чи ні?! Я виб'ю зараз вашу цю апаратуру!
      – говорить суддя на відео.

      Увага відео містить нецензурну лексику: 18+

      Слід зазначити, що Оріхівський райсуд вже відреагував на конфлікт і поширив спеціальну заяву на Facebook-сторінці, в якій "рішуче засудив" і назвав "неприпустимою і неетичною" поведінку судді Лариси Щербань. Більше того, скаргу подали на обох – і на суддю, і на адвоката.

      Загальні збори суддів Оріхівського районного суду Запорізької області вирішили звернутись із дисциплінарними скаргами на дії судді Лариси Щербань та адвоката Сергія Галчанського у встановленому законом порядку,
      – зазначено у повідомленні.

       

      Теги: Новини України Новини Запоріжжя Судді Курйозні новини
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Терористи-вчителі розповідають дітям окупованих міст, як вмерти під час хімічної атаки
      сьогодні , 15:01 Терористи-вчителі розповідають дітям окупованих міст, як вмерти під час хімічної атаки
      Олексій Чибісов 30
      Українська та російська церкви: хто кому матір і до чого тут Томос
      сьогодні , 13:30 Українська та російська церкви: хто кому матір і до чого тут Томос
      Євгенія Мазур 22379
      Знаєшся на крафті: Відповідай на питання та вигравай подарунки
      сьогодні , 09:59 Знаєшся на крафті: Відповідай на питання та вигравай подарунки
      Військові навчання в "ЛНР": "народна міліція", російські "відпускники" і танки
      сьогодні , 12:01 Військові навчання в "ЛНР": "народна міліція", російські "відпускники" і танки
      Дмитро Снєгирьов 1092
      Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб
      сьогодні , 10:00 Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб
      Марта Вересюк 2834
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      План влади по дискредитації акцій протесту вдався, – експерт
      9 березня , 20:05
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Коноплянка спробує шокувати Баварію, Ярмоленко постарається зупинити непереможний Челсі: топ-5 матчів євровікенду
       21 вересня , 22:40
      Тренер учасника єврокубків розповів про своє бачення формату УПЛ
       4 листопада , 16:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук