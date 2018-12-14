На Запоріжжі суддя на засіданні показала адвокату дулю: фото та відео

У Запорізькій області служителька Феміди районного суду емоційно відреагувала на ведення адвокатом відеозйомки судового засідання щодо кримінальної справи.

Про це повідомив адвокат Сергій Галчанський у себе на Facebook-сторінці.

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Суддя Лариса Щербань емоційно реагувала на ведення адвокатом відеозйомки судового засідання. Вона нецензурно лаялася, погрожувала розбити апаратуру і навіть показала дулю.

Я не хочу, щоб ви мене знімали! Ви мене чуєте, чи ні?! Я виб'ю зараз вашу цю апаратуру!

– говорить суддя на відео.

Увага відео містить нецензурну лексику: 18+

Слід зазначити, що Оріхівський райсуд вже відреагував на конфлікт і поширив спеціальну заяву на Facebook-сторінці, в якій "рішуче засудив" і назвав "неприпустимою і неетичною" поведінку судді Лариси Щербань. Більше того, скаргу подали на обох – і на суддю, і на адвоката.

Загальні збори суддів Оріхівського районного суду Запорізької області вирішили звернутись із дисциплінарними скаргами на дії судді Лариси Щербань та адвоката Сергія Галчанського у встановленому законом порядку,

– зазначено у повідомленні.