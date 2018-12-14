В Україні вперше порушили кримінальну справу через незаконний перетин кордону

В Україні відкрили перше кримінальне провадження через незаконний перетин державного кордону.

Про це повідомив голова Державної прикордонної служби Петро Цигикал у себе на Facebook-сторінці.

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Відомо, що 11 грудня 32-річний громадянин Молдови намагався потрапити в Україну, оминаючи пункти пропуску. Більше того, раніше йому вже заборонили в’їзд на 10 років.

Під час незаконного перетину його затримали та передали Службі безпеки України. Як повідомляє Петро Цигикал, чоловіку може загрожувати ув’язнення до 3 років.

Упевнений, що після напрацювання слідчої та судової практики кількість таких кримінальних проваджень значно збільшиться. Криміналізація цього діяння в умовах російської агресії проти України дала ефективний юридичний механізм протистояння цьому небезпечному суспільному явищу,

— додав голова ДПСУ.