В Украине вспоминают жертв массовых расстрелов интеллигенции в урочище Сандармох

27 октября в Украине чествуют память расстрелянных в урочище Сандармох в 1937 году представителей украинской интеллигенции.

О памятной дате вспомнили в Верховной Раде Украины. Так, в пресс-службе парламента обнародовали неполный перечень известных украинских деятелей, которых расстреляли в 1937 году в далекой Карелии.

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Их называют "расстрелянным Возрождением". Место массовых казней людей нашли общественные активисты в июле 1997 года. 27 октября 1997 года, в 60-ю годовщину преступления сталинистов, в Сандармохе впервые провели Дни памяти. В них принимала участие небольшая делегация из Украины, в составе которой были Евгений Сверстюк, Иван Драч, Лариса и Татьяна Крушельницкие. Тогда же был установлен деревянный украинский крест. Помним…

- говорится на странице Рады в Facebook.

Вспомнил о жертвах массовых репрессий и Президент Украины Петр Порошенко.

"81 год назад в российской Карелии сталинские палачи расстреляли более тысячи узников Соловецких лагерей, среди которых – более 300 украинцев. В последний этап пошел цвет украинской интеллигенции", – подчеркнул глава государства.

Что известно о Сандормохе?Это – лесное урочище в Медвежьегорском районе Республики Карелия в России. Оно стало братской могилой для более 9 тысяч человек 60 национальностей, расстрелянных органами НКВД в 30-х годах прошлого века. Украинские художники, которых также расстреляли в урочище, прибыли в Сандармох с Соловецким этапом.



По официальной информации, в урочище было расстреляно около 300 украинцев. Общественные активисты нашли место казней, скрытое советским режимом, только в 1997 году и установили мемориалы.