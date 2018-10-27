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      В Украине вспоминают жертв массовых расстрелов интеллигенции в урочище Сандармох

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      Памятный знак в урочище Сандармох
      Памятный знак в урочище Сандармох / Фото из открытых источников

      27 октября в Украине чествуют память расстрелянных в урочище Сандармох в 1937 году представителей украинской интеллигенции.

      О памятной дате вспомнили в Верховной Раде Украины. Так, в пресс-службе парламента обнародовали неполный перечень известных украинских деятелей, которых расстреляли в 1937 году в далекой Карелии.

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      Их называют "расстрелянным Возрождением". Место массовых казней людей нашли общественные активисты в июле 1997 года. 27 октября 1997 года, в 60-ю годовщину преступления сталинистов, в Сандармохе впервые провели Дни памяти. В них принимала участие небольшая делегация из Украины, в составе которой были Евгений Сверстюк, Иван Драч, Лариса и Татьяна Крушельницкие. Тогда же был установлен деревянный украинский крест. Помним…
      - говорится на странице Рады в Facebook.

      Вспомнил о жертвах массовых репрессий и Президент Украины Петр Порошенко.

      "81 год назад в российской Карелии сталинские палачи расстреляли более тысячи узников Соловецких лагерей, среди которых – более 300 украинцев. В последний этап пошел цвет украинской интеллигенции", – подчеркнул глава государства.

      Что известно о Сандормохе?Это – лесное урочище в Медвежьегорском районе Республики Карелия в России. Оно стало братской могилой для более 9 тысяч человек 60 национальностей, расстрелянных органами НКВД в 30-х годах прошлого века. Украинские художники, которых также расстреляли в урочище, прибыли в Сандармох с Соловецким этапом.

      По официальной информации, в урочище было расстреляно около 300 украинцев. Общественные активисты нашли место казней, скрытое советским режимом, только в 1997 году и установили мемориалы.

      Теги: Новости политики Новости Украины История
      Источник: 24 Канал
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