В Україні згадують жертв масових розстрілів інтелігенції в урочищі Сандармох

27 жовтня в Україні вшановують пам'ять розстріляних в урочищі Сандармох у 1937 році представників української інтелігенції.

Про пам'ятну дату пригадали у Верховній Раді України. Так, у прес-службі парламенту оприлюднили неповний перелік відомих українських діячів, яких розстріляли у 1937 році в далекій Карелії.

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Їх називають "розстріляним Відродженням". Місце масових страт людей віднайшли громадські активісти в липні 1997 року. 27 жовтня 1997, у 60-ті роковини злочину сталіністів, у Сандармоху вперше провели Дні пам’яті. У них брала участь невелика делегація з України, у складі якої були Євген Сверстюк, Іван Драч, Лариса та Тетяна Крушельницькі. Тоді ж було встановлено дерев’яний український хрест. Пам’ятаємо…

– йдеться на сторінці Ради у Facebook.

Пригадав про жертв масових репресій і Президент України Петро Порошенко.

"81 рік тому у російській Карелії сталінські кати розстріляли більше тисячі в’язнів Соловецьких таборів, серед яких – більше 300 українців. В останній етап пішов цвіт української інтелігенції", – наголосив глава держави.

Що відомо про Сандормох? Це – лісове урочище в Медвеж'єгорському районі Республіки Карелія в Росії. Воно стало братньою могилою для понад 9 тисяч людей 60 національностей, розстріляних органами НКВД у 30-х роках минулого століття. Українські митці, яких також розстріляли в урочищі, прибули в Сандармох із Соловецьким етапом.



За офіційною інформацією, в урочищі було розстріляно близько 300 українців. Громадські активісти віднайшли місце страт, приховане радянським режимом, лише 1997 року та встановили меморіали.