17:17
27 жовт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Путіну треба більше золота. "Будівельне чудо" Кримсьский міст
      Вєсті Кремля
      21:31, 26 жовтня
      Вєсті.UA. Отець Онуфрій йде у телеведучі. Нові забіяки українського політикуму
      Вєсті.UA
      20:44, 26 жовтня
      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники
      ЦРУ
      09:00, 26 жовтня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська жінка
      Згадати все
      23:00, 23 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ОЛЕГ СЕНЦОВ МИКОЛА КАРАЧЕНЦОВ ПОСИЛКИ З БОМБАМИ У США ТАРИФИ НА ГАЗ

      В Україні згадують жертв масових розстрілів інтелігенції в урочищі Сандармох

      254 Читать новость на русском
      Пам'ятний знак в урочищі Сандармох
      Пам'ятний знак в урочищі Сандармох / фото з відкритих джерел

      27 жовтня в Україні вшановують пам'ять розстріляних в урочищі Сандармох у 1937 році представників української інтелігенції.

      Про пам'ятну дату пригадали у Верховній Раді України. Так, у прес-службі парламенту оприлюднили неповний перелік відомих українських діячів, яких розстріляли у 1937 році в далекій Карелії.

      Читайте також: Україна посіла перше місце у рейтингу доступу до архівів КДБ

      Їх називають "розстріляним Відродженням". Місце масових страт людей віднайшли громадські активісти в липні 1997 року. 27 жовтня 1997, у 60-ті роковини злочину сталіністів, у Сандармоху вперше провели Дні пам’яті. У них брала участь невелика делегація з України, у складі якої були Євген Сверстюк, Іван Драч, Лариса та Тетяна Крушельницькі. Тоді ж було встановлено дерев’яний український хрест. Пам’ятаємо…
      – йдеться на сторінці Ради у Facebook.

      Пригадав про жертв масових репресій і Президент України Петро Порошенко.

      "81 рік тому у російській Карелії сталінські кати розстріляли більше тисячі в’язнів Соловецьких таборів, серед яких – більше 300 українців. В останній етап пішов цвіт української інтелігенції", – наголосив глава держави.

      Що відомо про Сандормох? Це – лісове урочище в Медвеж'єгорському районі Республіки Карелія в Росії. Воно стало братньою могилою для понад 9 тисяч людей 60 національностей, розстріляних органами НКВД у 30-х роках минулого століття. Українські митці, яких також розстріляли в урочищі, прибули в Сандармох із Соловецьким етапом.

      За офіційною інформацією, в урочищі було розстріляно близько 300 українців. Громадські активісти віднайшли місце страт, приховане радянським режимом, лише 1997 року та встановили меморіали. 

      Теги: Новини України Новини політики Історія
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      НАТО загрожує "Тризубом": Росія отримала військове попередження
      сьогодні , 16:06 НАТО загрожує "Тризубом": Росія отримала військове попередження
      Борис Немировський
      "Біжи, ховайся, бийся" – як захистити себе під час стрілянини у громадських місцях
      сьогодні , 16:00 "Біжи, ховайся, бийся" – як захистити себе під час стрілянини у громадських місцях
      Блог Медіа
      Безкарне обкрадання: як Ахметов та Фірташ наживаються на українцях
      сьогодні , 13:00 Безкарне обкрадання: як Ахметов та Фірташ наживаються на українцях
      Вікторія Войціцька
      Росії байдуже, що буде з її шпигунами
      сьогодні , 12:00 Росії байдуже, що буде з її шпигунами
      Олексій Чибісов
      Новый европейский истребитель "возбудил" Россию
      сьогодні , 08:40 Новый европейский истребитель "возбудил" Россию
      Злой Одессит
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук