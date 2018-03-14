В Украине введена монетизация льгот на проезд в общественном транспорте

В среду, 14 марта, Кабинет министров Украины на своем заседании ввел монетизацию льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах.

Об этом сообщает 112 Украина.

Так, в течение 2 месяцев со дня вступления постановления размер ежемесячной выплаты наличных утверждают областные государственные администрации и Киевская городская государственная администрация. Размер этих наличных средств определяется путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте на 30 поездок.

Читайте также: Монетизация субсидий: наши деньги будут идти олигархам

Для лиц, имеющих право на несколько льгот, назначается ежемесячная наличная выплата крупнейшей из них.

Отмечается, что размер таких выплат не учитывается при расчете общего дохода семьи для всех видов социальной помощи.

Также сообщается, что для лиц, имеющих право на льготы по оплате проезда на междугородных маршрутах, размер выплат увеличивается на 20%.

Для лиц с инвалидностью 1-й, 2-й группы и детей с инвалидностью, которые обучаются в высших учебных заведениях, учреждениях общего среднего и профессионального образования, размер выплаты удваивается.

Что такое монетизация льгот? Это замена натуральных льгот денежными компенсациями. То есть люди вместо бесплатных услуг получают деньги, которыми расплачиваются за полученные услуги.