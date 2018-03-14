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В Україні запроваджено монетизацію пільг на проїзд у громадському транспорті

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Монетизація пільг на проїзд у громадському транспорті
Монетизація пільг на проїзд у громадському транспорті / Ілюстративне фото

В середу, 14 березня, Кабінет міністрів України на своєму засіданні ввів монетизацію пільг на проїзд усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах.

Про це повідомляє 112 Україна.

Так, протягом 2 місяців з дня набуття чинності постанови розмір щомісячної виплати готівки затверджують обласні державні адміністрації та Київська міська державна адміністрація. Розмір цих готівкових коштів визначається шляхом множення середньої вартості проїзду в міському комунальному транспорті на 30 поїздок.

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Для осіб, які мають право на кілька пільг, призначається щомісячна готівкова виплата найбільшої з них.

Зазначається, що розмір таких виплат не враховується при розрахунку загального доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги.

Також повідомляється, що для осіб, які мають право на пільги з оплати проїзду на міжміських маршрутах, розмір виплат збільшується на 20%.

Для осіб з інвалідністю 1-ї, 2-ї групи та дітей з інвалідністю, які навчаються у вищих навчальних закладах, закладах загальної середньої та професійної освіти, розмір виплати подвоюється.

Монетизація пільг

Що таке монетизація пільг? Це заміна натуральних пільг грошовими компенсаціями. Тобто люди замість безкоштовних послуг отримують гроші, якими розплачуються за отримані послуги.

Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Гроші Доходи політиків Транспорт
Джерело: 24 Канал
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