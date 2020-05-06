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      В Украине вырос уровень демократии, несмотря на коронавирус и другие вызовы

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      В Україні зріс рівень демократії попри коронавірус та інші виклики - дослідження Freedom House
      В Україні зріс рівень демократії попри коронавірус та інші виклики - дослідження Freedom House / dniprograd.org

      В Украине вырос показатель демократии благодаря мирному демократическому приходу к власти президента Владимира Зеленского в 2019 году. Это несмотря на то, что Украина имеет дело со значительными вызовами, связанными со структурными реформами и коронавирусом.

      О росте показателя демократии в Украине говорится в отчете Freedom House. При этом там отмечается, что одновременно в 2020 году в Европе и Евразии заметно ослабли демократические институты и сократилась численность демократических режимов.

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      COVID-19 создает переломную точку, которая могла бы ускорить тенденции к снижению или усилить демократию. Численность демократий находится сейчас на самом низком уровне за 25-летнюю историю отчетов Freedom House.

      Так, из 29 оцененных государств:

      • 10 были признаны демократическими,
      • 10 – гибридными,
      • 9 – авторитарными.

      В течение последнего десятилетия количество гибридных режимов возросло более чем втрое. В то же время количество демократических режимов сократилось на треть, говорится в исследовании.

      Среди лидеров стран Центральной и Восточной Европы за последние годы уменьшилась даже видимость того, что они играют по демократическим правилам. В частности, Венгрия, Сербия и Черногория в 2020 году оказались в группе переходных/гибридных режимов, а не демократических. Ухудшила свой показатель демократичности и Польша – теперь она считается страной полуконсолидированной демократии.

      Авторы отчета отметили, что вызовы, вызванные коронавирусным кризисом, могут существенно обострить и ускорить имеющиеся тревожные тенденции в сфере демократии во всем мире.

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Владимир Зеленский Коронавирус COVID-19 Статистика исследования Социологическое исследование Новости Украины Новости политики
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