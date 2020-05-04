Кому украинцы доверяют больше всего среди политиков: результаты соцопроса

Политики и политические институты не пользуются доверием среди украинцев. Единственное исключение – Президент Украины Владимир Зеленский.

Он единственный среди всех политиков, к кому доверие выражается чаще, чем недоверие. Ему доверяют 57% опрошенных, не доверяют – 37%. Такие данные приводит социологическая служба Центра Разумкова.

В то же время За Зеленского готовы проголосовать 42% избирателей: опрос

Кому еще из политиков доверяют или не доверяют украинцы

Что касается других политиков, недоверие выражается чаще, чем доверие. Среди лидеров по недоверию – Петр Порошенко.

Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 34% (не доверяют – 37%),

депутату Святославу Вакарчуку – 20% и 64% соответственно,

сопредседателю ОПЗЖ Юрию Бойко – 19% и 66%,

лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 18,5% и 74%,

бывшему президенту Петру Порошенко – 18% и 77%,

министру внутренних дел Арсену Авакову – 16% и 69%,

премьер-министру Денису Шмыгалю – 13% и 38%,

руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку – 9% и 41,5%.

Отметим Тимошенко получила почти 150 миллионов гривен компенсации за политические репрессии

Доверяют ли украинцы власти

Но стоит отметить, что в этом же опросе доверие к Президенту Украины как институту власти выразили 59% респондентов, не доверяют ему 35% опрошенных. Это тоже единственная государственная организация, которая имеет положительный баланс в "доверии-недоверии". Например, Верховной Раде Украины доверяют 28% респондентов, тогда как недоверие ей выразили 66% опрошенных.

Недоверие преобладает и в отношении к правительству Украины (соответственно 32% и 57%), Национальному банку (соответственно 34% и 50%), Национальной полиции (соответственно 36% и 56%), Министерству здравоохранения (соответственно 29% и 63 %).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 года методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов.

Было опрошено 2 056 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.