Кому украинцы доверяют больше всего среди политиков: результаты соцопроса
Политики и политические институты не пользуются доверием среди украинцев. Единственное исключение – Президент Украины Владимир Зеленский.
Он единственный среди всех политиков, к кому доверие выражается чаще, чем недоверие. Ему доверяют 57% опрошенных, не доверяют – 37%. Такие данные приводит социологическая служба Центра Разумкова.
В то же время За Зеленского готовы проголосовать 42% избирателей: опрос
Кому еще из политиков доверяют или не доверяют украинцы
Что касается других политиков, недоверие выражается чаще, чем доверие. Среди лидеров по недоверию – Петр Порошенко.
Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 34% (не доверяют – 37%),
депутату Святославу Вакарчуку – 20% и 64% соответственно,
сопредседателю ОПЗЖ Юрию Бойко – 19% и 66%,
лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 18,5% и 74%,
бывшему президенту Петру Порошенко – 18% и 77%,
министру внутренних дел Арсену Авакову – 16% и 69%,
премьер-министру Денису Шмыгалю – 13% и 38%,
руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку – 9% и 41,5%.
Отметим Тимошенко получила почти 150 миллионов гривен компенсации за политические репрессии
Доверяют ли украинцы власти
Но стоит отметить, что в этом же опросе доверие к Президенту Украины как институту власти выразили 59% респондентов, не доверяют ему 35% опрошенных. Это тоже единственная государственная организация, которая имеет положительный баланс в "доверии-недоверии". Например, Верховной Раде Украины доверяют 28% респондентов, тогда как недоверие ей выразили 66% опрошенных.
Недоверие преобладает и в отношении к правительству Украины (соответственно 32% и 57%), Национальному банку (соответственно 34% и 50%), Национальной полиции (соответственно 36% и 56%), Министерству здравоохранения (соответственно 29% и 63 %).
Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 года методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов.
Было опрошено 2 056 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.
Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.