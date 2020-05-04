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      Кому украинцы доверяют больше всего среди политиков: результаты соцопроса

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / 5 канал

      Политики и политические институты не пользуются доверием среди украинцев. Единственное исключение – Президент Украины Владимир Зеленский.

      Он единственный среди всех политиков, к кому доверие выражается чаще, чем недоверие. Ему доверяют 57% опрошенных, не доверяют – 37%. Такие данные приводит социологическая служба Центра Разумкова.

      В то же время За Зеленского готовы проголосовать 42% избирателей: опрос

      Кому еще из политиков доверяют или не доверяют украинцы

      Что касается других политиков, недоверие выражается чаще, чем доверие. Среди лидеров по недоверию – Петр Порошенко.

      Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 34% (не доверяют – 37%),
      депутату Святославу Вакарчуку – 20% и 64% соответственно,
      сопредседателю ОПЗЖ Юрию Бойко – 19% и 66%,
      лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 18,5% и 74%,
      бывшему президенту Петру Порошенко – 18% и 77%,
      министру внутренних дел Арсену Авакову – 16% и 69%,
      премьер-министру Денису Шмыгалю – 13% и 38%,
      руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку – 9% и 41,5%.

      Отметим Тимошенко получила почти 150 миллионов гривен компенсации за политические репрессии

      Доверяют ли украинцы власти

      Но стоит отметить, что в этом же опросе доверие к Президенту Украины как институту власти выразили 59% респондентов, не доверяют ему 35% опрошенных. Это тоже единственная государственная организация, которая имеет положительный баланс в "доверии-недоверии". Например, Верховной Раде Украины доверяют 28% респондентов, тогда как недоверие ей выразили 66% опрошенных.

      Недоверие преобладает и в отношении к правительству Украины (соответственно 32% и 57%), Национальному банку (соответственно 34% и 50%), Национальной полиции (соответственно 36% и 56%), Министерству здравоохранения (соответственно 29% и 63 %).

      Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 года методом телефонного интервью на основе случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов.
      Было опрошено 2 056 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям.
      Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Новости политики Арсен Аваков Юлия Тимошенко - новости Петр Порошенко Центр Разумкова Дмитрий Разумков Социологическое исследование Владимир Зеленский
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