За Зеленского готовы проголосовать 42% избирателей: опрос
Рейтинг Владимира Зеленского по сравнению с прошлогодним упал. В апреле 2020 года за него на выборах готовы отдать свои голоса 42,6% избирателей против победных 73% в 2019-ом.
О рейтинге Зеленского свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.
К теме Тимошенко получила почти 150 миллионов гривен компенсации за политические репрессии
Если бы выборы Президента Украины проходили в конце апреля 2020, кандидаты получили бы такую поддержку:
- 27,7% – за Владимира Зеленского,
- 9,7% – за Петра Порошенко,
- 8% – за Юрия Бойко,
- 6,3% – за Юлию Тимошенко,
- 4,1% – за Игоря Смешко,
- 2,8% – за Анатолия Гриценко,
- 2,3% – за Олега Ляшко,
- 1,2% – за Святослава Вакарчука,
- 0,5% – за Александра Вилкула,
- за других кандидатов – всего 2,4%,
- 3,6% – вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,
- 20,1% – не определились, за кого голосовать,
- 2,7% – отказались отвечать на вопросы,
- 8,5% – сказали, что не будут голосовать на выборах.
За кого бы проголосовали украинцы / Изображение КМИС
Опрос проводился с 17 по 25 апреля 2020 года методом телефонных интервью.
При этом, если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился с кандидатом, а собственно именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, то за Зеленского проголосовали 42,6% опрошенных, Порошенко – 14 , 9%, Бойко – 12,2%, Тимошенко – 9,7%, Смешко – 6,4%, Гриценко – 4,3%, Ляшко – 3,5%, Вакарчука – 1,8%, Вилкула – 0, 8%, других кандидатов – всего 3,7%.
Статистическая погрешность выборки не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% – для показателей близких к 25%, 1% – для показателей близких к 10%, 0,8% – для показателей близких к 5%, 0,4% – для показателей близких к 1%.