За Зеленского готовы проголосовать 42% избирателей: опрос

Рейтинг Владимира Зеленского по сравнению с прошлогодним упал. В апреле 2020 года за него на выборах готовы отдать свои голоса 42,6% избирателей против победных 73% в 2019-ом.

О рейтинге Зеленского свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

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Если бы выборы Президента Украины проходили в конце апреля 2020, кандидаты получили бы такую поддержку:

27,7% – за Владимира Зеленского,

9,7% – за Петра Порошенко,

8% – за Юрия Бойко,

6,3% – за Юлию Тимошенко,

4,1% – за Игоря Смешко,

2,8% – за Анатолия Гриценко,

2,3% – за Олега Ляшко,

1,2% – за Святослава Вакарчука,

0,5% – за Александра Вилкула,

за других кандидатов – всего 2,4%,

3,6% – вычеркнули бы все партии, испортили бы бюллетень,

20,1% – не определились, за кого голосовать,

2,7% – отказались отвечать на вопросы,

8,5% – сказали, что не будут голосовать на выборах.



За кого бы проголосовали украинцы / Изображение КМИС

Опрос проводился с 17 по 25 апреля 2020 года методом телефонных интервью.

При этом, если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился с кандидатом, а собственно именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, то за Зеленского проголосовали 42,6% опрошенных, Порошенко – 14 , 9%, Бойко – 12,2%, Тимошенко – 9,7%, Смешко – 6,4%, Гриценко – 4,3%, Ляшко – 3,5%, Вакарчука – 1,8%, Вилкула – 0, 8%, других кандидатов – всего 3,7%.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 1,7% для показателей близких к 50%, 1,5% – для показателей близких к 25%, 1% – для показателей близких к 10%, 0,8% – для показателей близких к 5%, 0,4% – для показателей близких к 1%.