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      За Зеленського готові проголосувати 42% виборців: опитування

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      Свіжі рейтинги Зеленського
      Свіжі рейтинги Зеленського / Фото Офісу Президента

      Рейтинг Володимира Зеленського у порівнянні з минулорічним впав. У квітні 2020 року за нього на виборах готові віддати свої голоси 42,6% виборців проти переможних 73% у 2019-му.

      Про рейтинг Зеленського свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Дослідження настроїв населення проводили з 17 до 25 квітня 2020 року за телефонними інтерв'ю.

      До теми Тимошенко отримала майже 150 мільйонів гривень компенсації за політичні репресії

      Які рейтинги кандидатів серед тих виборців, які визначися:

      • 42,6% – за Володимира Зеленського,
      • 14,9% – за Петра Порошенка,
      • 12,2% – за Юрія Бойка,
      • 9,7% – за Юлію Тимошенко,
      • 6,4% – за Ігоря Смешка,
      • 4,3% – за Анатолія Гриценка,
      • 3,5% – за Олега Ляшка,
      • 1,8% – за Святослава Вакарчука,
      • 0,8% – за Олександра Вілкула,
      • за інших кандидатів – загалом 3,7%.

      Власне саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів.

      Для забезпечення коректності порівняння КМІС наводить три варіанти рейтингів: % серед усіх респондентів; % серед тих, хто збирається голосувати на виборах; % серед тих збирається голосувати і визначився з кандидатом.

      Рейтинг президента
      За кого б проголосували українці / Зображення КМІС

      Статистична похибка вибірки не перевищує: 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% – для показників близьких до 25%, 1% – для показників близьких до 10%, 0,8% – для показників близьких до 5%, 0,4% – для показників близьких до 1%.

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Рейтинги Петро Порошенко Соціологічне дослідження
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