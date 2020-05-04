За Зеленського готові проголосувати 42% виборців: опитування

Рейтинг Володимира Зеленського у порівнянні з минулорічним впав. У квітні 2020 року за нього на виборах готові віддати свої голоси 42,6% виборців проти переможних 73% у 2019-му.

Про рейтинг Зеленського свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Дослідження настроїв населення проводили з 17 до 25 квітня 2020 року за телефонними інтерв'ю.

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Які рейтинги кандидатів серед тих виборців, які визначися:

42,6% – за Володимира Зеленського,

14,9% – за Петра Порошенка,

12,2% – за Юрія Бойка,

9,7% – за Юлію Тимошенко,

6,4% – за Ігоря Смешка,

4,3% – за Анатолія Гриценка,

3,5% – за Олега Ляшка,

1,8% – за Святослава Вакарчука,

0,8% – за Олександра Вілкула,

за інших кандидатів – загалом 3,7%.

Власне саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів.

Для забезпечення коректності порівняння КМІС наводить три варіанти рейтингів: % серед усіх респондентів; % серед тих, хто збирається голосувати на виборах; % серед тих збирається голосувати і визначився з кандидатом.



За кого б проголосували українці / Зображення КМІС

Статистична похибка вибірки не перевищує: 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% – для показників близьких до 25%, 1% – для показників близьких до 10%, 0,8% – для показників близьких до 5%, 0,4% – для показників близьких до 1%.