За Зеленського готові проголосувати 42% виборців: опитування
Рейтинг Володимира Зеленського у порівнянні з минулорічним впав. У квітні 2020 року за нього на виборах готові віддати свої голоси 42,6% виборців проти переможних 73% у 2019-му.
Про рейтинг Зеленського свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології. Дослідження настроїв населення проводили з 17 до 25 квітня 2020 року за телефонними інтерв'ю.
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Які рейтинги кандидатів серед тих виборців, які визначися:
- 42,6% – за Володимира Зеленського,
- 14,9% – за Петра Порошенка,
- 12,2% – за Юрія Бойка,
- 9,7% – за Юлію Тимошенко,
- 6,4% – за Ігоря Смешка,
- 4,3% – за Анатолія Гриценка,
- 3,5% – за Олега Ляшка,
- 1,8% – за Святослава Вакарчука,
- 0,8% – за Олександра Вілкула,
- за інших кандидатів – загалом 3,7%.
Власне саме ці показники найближчі до можливих результатів виборів.
Для забезпечення коректності порівняння КМІС наводить три варіанти рейтингів: % серед усіх респондентів; % серед тих, хто збирається голосувати на виборах; % серед тих збирається голосувати і визначився з кандидатом.
За кого б проголосували українці / Зображення КМІС
Статистична похибка вибірки не перевищує: 1,7% для показників близьких до 50%, 1,5% – для показників близьких до 25%, 1% – для показників близьких до 10%, 0,8% – для показників близьких до 5%, 0,4% – для показників близьких до 1%.