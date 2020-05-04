Кому українці довіряють найбільше серед політиків: результати соцопитування

Політики та політичні інституції не користуються довірою серед українців. Єдиний виняток – Президент України Володимир Зеленський.

Він єдиний серед всіх політиків, до кого довіра висловлюється частіше, ніж недовіра. йому довіряють 57% опитаних, не довіряють – 37%. Такі дані наводить соціологічна служба Центру Разумкова.

Водночас За Зеленського готові проголосувати 42% виборців: опитування

Кому ще з політиків довіряють чи не довіряють українці

Стосовно інших політиків недовіра висловлюється частіше, ніж довіра. Серед лідерів з недовіри – Петро Порошенко.

Спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 34% (не довіряють – 37%),

депутату Святославу Вакарчуку – 20% і 64% відповідно,

співголові ОПЗЖ Юрію Бойку – 19% і 66%,

лідерці партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко – 18,5% і 74%,

колишньому президенту Петру Порошенку – 18% і 77%,

міністру внутрішніх справ Арсену Авакову – 16% і 69%,

прем'єр-міністру Денису Шмигалю – 13% і 38%,

керівнику Офісу Президента Андрію Єрмаку – 9% і 41,5%.

Відзначимо Тимошенко отримала майже 150 мільйонів гривень компенсації за політичні репресії

Чи довіряють українці владі

Та варто відзначити, що в цьому ж опитуванні довіру до Президента України як до іституції висловили 59% респондентів, не довіряють йому 35% опитаних. Це теж єдина державна інституція, яка має позитивний баланс у "довіра-недовіра". Для прикладу, Верховній Раді України довіряють 28% респондентів, тоді як недовіру їй висловили 66% опитаних.

Недовіра переважає й у ставленні до Уряду України (відповідно 32% і 57%), Національного банку (відповідно 34% і 50%), Національної поліції (відповідно 36% і 56%), Міністерства охорони здоров’я (відповідно 29% і 63%).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 24 по 29 квітня 2020 року методом телефонного інтерв’ю на основі випадкової вибірки номерів мобільних і стаціонарних телефонів.

Було опитано 2056 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками.

Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.