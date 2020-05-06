В Україні зріс рівень демократії попри коронавірус та інші виклики

В Україні зріс показник демократії завдяки мирному демократичному приходу до влади президента Володимира Зеленського в 2019 році. Це попри те, що Украна має справу зі значними викликами, пов’язаними зі структурними реформами та коронавірусом.

Про зростання показника демократії в Україні мовиться у звіті Freedom House. При цьому там зазначається, що водночас у 2020 році у Європі та Євразії помітно послабилися демократичні інститути та скоротилася чисельність демократичних режимів.

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COVID-19 створює переломну точку, яка могла б прискорити тенденції до зниження або посилити демократію. Чисельність демократій перебуває зараз на найнижчому рівні за 25-річну історію звітів Freedom House.

Так, із 29 оцінених держав:

10 були визнані демократичними,

10 – гібридними,

9 – авторитарними.

Протягом останнього десятиліття кількість гібридних режимів зросла більш ніж утричі. Водночас кількість демократичних режимів скоротилася на третину, мовиться в дослідженні.

Серед лідерів країн Центральної та Східної Європи за останні роки зменшилася навіть видимість того, що вони грають за демократичними правилами. Зокрема, Угорщина, Сербія та Чорногорія у 2020 році опинились у групі перехідних/гібридних режимів, а не демократичних. Погіршила свій показник демократичності й Польща – тепер вона вважається країною напівконсолідованої демократії.

Автори звіту наголосили, що виклики, спричинені коронавірусною кризою, можуть суттєво загострити і прискорити наявні тривожні тенденції в сфері демократії в усьому світі.