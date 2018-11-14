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      В Украине запретили показывать известный фильм с Зеленским

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      В Украине запретили фильм с Ярмольником и Зеленским
      В Украине запретили фильм с Ярмольником и Зеленским / Фото из открытых источников

      В Украине запретили к показу известную киноленту "Любовь в большом городе-2", в которой одну из главных ролей сыграл украинский комик и шоумен Владимир Зеленский.

      Об этом сообщает Gazeta.ua.

      Отметим, что в фильме также сыграл российский актер Леонид Ярмольник. Это и послужило причиной для запрета фильма. Все потому, что Министерство культуры Украины ввело санкции в отношении Ярмольника, и Госкино отменило госрегистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильм "Любовь в большом городе-2".

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      "Поэтому фильм уже не будут транслировать по телевидению", – сказала руководитель пресс-службы Госкино Мария Дидык.

      Добавим, что в фильме Ярмольник сыграл роль отца главного героя Игоря, а роль самого Игоря сыграл Зеленский.

      Смотрите трейлер фильма "Любовь в большом городе-2":

      За что против Леонида Ярмольника введены санкции в Украине?
      После аннексии Россией Крыма в 2014 году Ярмольник стал на сторону власти РФ и заявил о том, что они исправили ошибку Хрущева и вернули Крым "на родину". Кроме того, Ярмольник заявлял, что Восточная Украина также готова быть в составе России. А еще 19 апреля 2018 года актер выступил в Крыму с моноспектаклем "Сплетни, слухи, интриги, ни слова правды".

      Теги: Новости Украины Кино LifeStyle Новости России Новости культуры Министерство культуры Украины Украина – Россия Владимир Зеленский
      Источник: 24 Канал
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