Зеленский запустил флешмоб с песней к сериалу "Слуга народа"

Украинский шоумен и лидер "Студии "Квартал 95" Владимир Зеленский запустил в своем Instagram флешмоб по случаю Дня украинской письменности и языка. Комик предложил пользователям публиковать свои украиноязычные варианты известной песни из сериала "Слуга народа".

"У нас есть такая песня: "Я люблю свою страну, я люблю свою жену, я люблю свою собаку". Мы предлагаем флешмоб – пришли свой вариант перевода этой песни. Я даже сделал две строки: "Я люблю свою дружину, я люблю свою країну". Вот такой флешмоб. Победителя мы будем ждать на съемочной площадке "Слуга народа. Продолжение", – рассказал Зеленский в видео.

Читайте также: Интрига от Зеленского: в сети бурно обсуждают новые борды про "слугу народа"

Пользователи сразу подхватили флешмоб и начали писать свои предложения в комментариях.

"Я люблю нашу країну,

навіть у війни годину.

Мову люблю солов‘їну,

І вивчаю без упину!"

Читайте также: Если Зеленский пойдет в президенты Украины: что следует знать о возможном кандидате

"Я люблю співати в душі,

На вечерю їсти суші

Люблю зранку, на світанку,

танцювати у піжамці,

Люблю доньку, люблю сина,

чоловіка і родину,

люблю всю свою рідню

й Україну дорогу!"

Напомним, 3 октября Владимир Зеленский призвал принять участие в флешмобе, после того, как в Верховной Раде нардеп Олег Барна нецензурно обругал журналиста. Так, шоумен опубликовал в Facebook видео с хэштегом #ідітьусраку #challenge.