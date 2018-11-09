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      Зеленский запустил флешмоб с песней к сериалу "Слуга народа"

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      Зеленский запустил флешмоб с песней к сериалу "Слуга народа"
      Зеленский запустил флешмоб с песней к сериалу "Слуга народа" / Фото из открытых источников

      Украинский шоумен и лидер "Студии "Квартал 95" Владимир Зеленский запустил в своем Instagram флешмоб по случаю Дня украинской письменности и языка. Комик предложил пользователям публиковать свои украиноязычные варианты известной песни из сериала "Слуга народа".

      "У нас есть такая песня: "Я люблю свою страну, я люблю свою жену, я люблю свою собаку". Мы предлагаем флешмоб – пришли свой вариант перевода этой песни. Я даже сделал две строки: "Я люблю свою дружину, я люблю свою країну". Вот такой флешмоб. Победителя мы будем ждать на съемочной площадке "Слуга народа. Продолжение", – рассказал Зеленский в видео.

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      #ялюблюсвоюкраїну #флешмоб #challenge

      Допис, поширений Владимир Зеленский (@zelenskiy_official)

      Пользователи сразу подхватили флешмоб и начали писать свои предложения в комментариях.

      "Я люблю нашу країну,
      навіть у війни годину.
      Мову люблю солов‘їну,
      І вивчаю без упину!"

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      "Я люблю співати в душі,
      На вечерю їсти суші
      Люблю зранку, на світанку,
      танцювати у піжамці,
      Люблю доньку, люблю сина,
      чоловіка і родину,
      люблю всю свою рідню
      й Україну дорогу!"

      Напомним, 3 октября Владимир Зеленский призвал принять участие в флешмобе, после того, как в Верховной Раде нардеп Олег Барна нецензурно обругал журналиста. Так, шоумен опубликовал в Facebook видео с хэштегом #ідітьусраку #challenge.

      Теги: Новости Украины языковый вопрос Флешмоб Квартал 95 Слуга народа Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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