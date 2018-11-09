Зеленский запустил флешмоб с песней к сериалу "Слуга народа"
Украинский шоумен и лидер "Студии "Квартал 95" Владимир Зеленский запустил в своем Instagram флешмоб по случаю Дня украинской письменности и языка. Комик предложил пользователям публиковать свои украиноязычные варианты известной песни из сериала "Слуга народа".
"У нас есть такая песня: "Я люблю свою страну, я люблю свою жену, я люблю свою собаку". Мы предлагаем флешмоб – пришли свой вариант перевода этой песни. Я даже сделал две строки: "Я люблю свою дружину, я люблю свою країну". Вот такой флешмоб. Победителя мы будем ждать на съемочной площадке "Слуга народа. Продолжение", – рассказал Зеленский в видео.
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Пользователи сразу подхватили флешмоб и начали писать свои предложения в комментариях.
"Я люблю нашу країну,
навіть у війни годину.
Мову люблю солов‘їну,
І вивчаю без упину!"
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"Я люблю співати в душі,
На вечерю їсти суші
Люблю зранку, на світанку,
танцювати у піжамці,
Люблю доньку, люблю сина,
чоловіка і родину,
люблю всю свою рідню
й Україну дорогу!"
Напомним, 3 октября Владимир Зеленский призвал принять участие в флешмобе, после того, как в Верховной Раде нардеп Олег Барна нецензурно обругал журналиста. Так, шоумен опубликовал в Facebook видео с хэштегом #ідітьусраку #challenge.